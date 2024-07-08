وتساءل في لقائه مع الجالية التركية في الولايات المتحدة، على هامش قمة رؤساء برلمانات حلف شمال الأطلسي (ناتو) المنعقدة بواشنطن في الفترة بين 6 و 10 يوليو/تموز الجاري : "ما الذي سيمنع الحرب؟ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي اعترض على 8 من مشاريع القرارات العشرة التي جاء فيها (دعونا نوقف إطلاق النار فوراً)؟".

وأشار رئيس البرلمان التركي إلى أهمية التعددية القطبية في النظام العالمي، ذاكراً أنها تقدم فرصاً جديدة في عديد من المجالات، مثل الاقتصاد والبنى الاجتماعية، وتطور التكنولوجيا وكذلك التوازنات العسكرية.

وأضاف في لقائه أنه على الرغم من التهديدات المصاحبة للفرص،"نحن في تركيا سنواصل طريقنا من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة لنا"، وذكر أن بلاده من الدول النادرة في العالم التي تستطيع التعاون مع مختلف المناطق ثقافياً وسياسياً واقتصادياً.

وتابع أن تركيا "جزء من العالم التركي، حيث يعيش 300 مليون تركي في المنطقة الممتدة من آسيا الوسطى إلى أوروبا"، مردفاً أنها "جزء من العالم الإسلامي، حيث يعيش ما يقرب من مليارَي مسلم في جغرافيا واسعة".

ولفت إلى أن العالم يمر بتغييرات مهمة في عديد من المناطق، بدايةً من التغيرات المناخية إلى أزمة المهاجرين، ومن الظلم في توزيع الدخل العالمي إلى اشتداد الصراعات العالمية، مؤكداً أنه لا يوجد نظام في العالم اليوم يمكنه حل أزمتَي المناخ والمهاجرين.