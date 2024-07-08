وأضاف في مقابلة مع شبكة "الجزيرة" القطرية، في إطار زيارته ضمن وفد تركي إلى الدوحة تلبية لدعوة نظيرته لولوة الخاطر، أن المباحثات التي عقدها الوفد التركي في الدوحة تأتي بعد عامين من آخر محادثات بين الطرفين، واصفاً إياها بـ"المثمرة".

وأكد أن العلاقات بين البلدين تقوم على "مشاعر الأخوّة المتبادلة"، وأنهما على تواصل دائم، بما فيها اللقاءات رفيعة المستوى بين المسؤولين، مشيراً إلى أنه يواصل التنسيق والعمل مع الخاطر منذ مارس/آذار الماضي، من أجل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وتابع سريم أن أنقرة والدوحة تعملان على تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيل مدمرة منذ أكثر من 9 أشهر. وفي هذا الإطار، اتفق البلدان على تشكيل آلية مشتركة بين إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" وهيئة الإغاثة القطرية، لتنسيق الجهود بشأن ضمان وصول الدعم الإنساني إلى غزة.

وفي هذا الصدد، قال سريم إنهم يحضّرون لعقد اجتماع في إسطنبول لـ"اللجنة الاستراتيجية العليا" في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بتوجيهات من رئيسَي البلدين. وأكد أن الجانبين سيبذلان ما بوسعهما لإعادة إعمار غزة في أسرع وقت، لافتاً إلى أن أنقرة أرسلت 56 ألف طن مساعدات إنسانية إلى القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. كما أشاد المسؤول التركي بجهود الوساطة التي تبذلها قطر لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن بلاده ستواصل إسهامها في هذه الجهود.

وشدد على ضرورة توسيع دول المنطقة تعاونها في ما يخص وقف "المجازر الدامية" التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، متابعاً: "فلسطين قضيتنا المشتركة منذ الماضي، ولن نترك إخواننا الفلسطينيين وحدهم". واختتم وزير الخارجية التركي لقاءه بقوله إن إقامة دولة واحدة من أبسط حقوق الشعب الفلسطيني، وأكد استمرار الجهود لوقف الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين.