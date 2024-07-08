وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي "شن بعد منتصف ليل أمس غارتين، وعلى دفعتين، مستهدفا سهل القليلة جنوب مدينة صور". وذكرت الوكالة أن" العدو نفذ فجر اليوم، 3 غارات على جبل طورة في منطقة جزين، ما ادى الى تدمير زريبة للماعز ومنزل الراعي".

ونقلت الوكالة اللبنانية عن بيان لحزب الله اللبناني نعى فيه أحد عناصره الذين قتلوا في بلدة القليلة جنوب لبنان، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، اعتراض طائرة مسيرة فوق الأجواء اللبنانية، قبل اختراقها الأجواء الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "اعترضت الدفاعات الجوية (الإسرائيلية)، الاثنين، هدفا جويا مشبوها (مسيرة) فوق الأجواء اللبنانية، حيث لم يخترق الهدف الأجواء الاسرائيلية، ولم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة"، وأشار إلى أن "طائرات حربية أغارت الليلة الماضية على موقع عسكري لحزب الله في منطقة جبل طورة جنوب لبنان".

وأضاف: "كما أغارت طائرات حربية على مستودع أسلحة لحزب الله في منطقة قبريخا، ومبنى عسكري في منطقة طلوسة، وبنى معادية في حولا وعيتا الشعب". كما قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية عدة مناطق في جنوب لبنان "لإزالة تهديدات"، وفق المصدر نفسه. وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن صاروخا مضادا للدروع أطلق من لبنان، تسبب باندلاع حريق في المطلة بعد سقوطه في منطقة مفتوحة. وأضافت الهيئة أن الحريق لم يتسبب بخسائر بشرية.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الاثنين، إن أي اعتداء على لبنان سيشكل أرضية لزيادة التوتر بالمنطقة ويهدد الأمن والسلم فيها. مشيرة إلى أن "الدفاع عن لبنان مبدأ أساسي لديها، ولا شك في أن طهران ستدعم لبنان في وجه أي اعتداء إسرائيلي". وأضافت: "إسرائيل تتحمل عواقب أي هجوم على لبنان وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته".

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلف مئات بين قتل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني. وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما أسفر عن نحو 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.