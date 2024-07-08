وأشار عبد العاطي في مؤتمر صحفي، إلى أن مصر قدمت 70% من المساعدات التي دخلت إلى غزة، مؤكداً في الوقت ذاته مواصلة القاهرة جهودها في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للقطاع.

وشدد الوزير المصري على حرص بلاده على العمل الوثيق مع وكالة أونروا لدعم اللاجئين الفلسطينيين حتى تسوية قضيتهم وفق قرارات الأمم المتحدة، قائلاً إنه "لا بديل عن أونروا في قطاع غزة، وما تردده إسرائيل عن ضرورة البحث عن بديل لها لن ينفَّذ على الأرض".

في غضون ذلك، غادر إلى مصر، اليوم الاثنين، وفد إسرائيلي برئاسة مسؤول جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، لاستكمال مباحثات تبادل الأسرى مع حركة حماس، ووقف إطلاق النار في القطاع.

وأمس الأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن نتنياهو دعا رؤساء مؤسسة الأمن لـ"إجراء مناقشة خاصة حول صفقة الرهائن"، ونقلت الهيئة عن مصادر مطَّلعة على النقاش، لم تسمِّها، مخاوف بشأن امتناع نتنياهو عن المضي قدماً في الصفقة "خوفاً من حل الحكومة".

وعلى مدار أشهر تحاول جهود وساطة تقودها مصر وقطر بالتعاون مع الولايات المتحدة التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادل الأسرى والمحتجزين من الجانبين ووقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، غير أن جهود الوساطة أُعيقت على خلفية رفض نتنياهو الاستجابة لمطالب حماس بوقف الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلَّفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

ويواصل الاحتلال حربه على القطاع الفلسطيني متجاهلاً قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.