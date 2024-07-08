وتُعَدّ "مجزرة سريبرينيتسا" أكبر مأساة إنسانية وقعت في أوروبا عقب الحرب العالَمية الثانية (1939-1945)، ووقعت المجزرة بعد أن قام الجنرال الصربي راتكو ملايتش وقواته بالسيطرة على سربرنيتسا في 11 يوليو/تموز 1995، بعد أن أعلنتها الأمم المتحدة كـ"منطقة آمنة" لتقوم قواته بقتل 8372 بوسنياً خلال أيام فقط.

وبعد الحرب، بدأت عمليات البحث للعثور على المفقودين، وحتى الآن، تم دفن 6751 ضحية في مقبرة النصب التذكاري في بوتوتشاري، وتم دفن 250 ضحية في مقابر محلية بناءً على طلب عائلاتهم، فيما لا يزال هناك أكثر من 1000 شخص قتلوا في إبادة سربرنيتسا لم يتم العثور على جثامينهم.

وحكمت محكمة الجنايات الدولية ليوغسلافيا السابقة في لاهاي على الجنرال الصربي ملاديتش بالسجن المؤبد لارتكابه العديد من الجرائم، بما في ذلك الإبادة الجماعية، وفي جلسة الاستئناف في 8 يونيو/حزيران 2021، تم تأييد حكم السجن المؤبد الصادر بحق ملاديتش.

كما حُكم على رادوفان كاراديتش، زعيم الصرب البوسنيين خلال الحرب، بالسجن المؤبد بعد إدانته بجرائم متعددة، بما في ذلك إبادة سربرنيتشا، في محكمة الاستئناف بعد أن حُكم عليه في البداية بالسجن لمدة 40 عاماً.

وتوفي الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش في السجن أثناء محاكمته بتهمة الإبادة الجماعية في سربرنيتشا.

وخلال جميع المحاكم المتعلقة بسربرنيتسا حُكم على 45 صربياً بالسجن لمدة إجمالية قدرها 699 عاماً حتى الآن.

واتخذت محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2007، قراراً باعتبار الأحداث التي وقعت في سربرنيتشا والمناطق المحيطة بها "إبادة جماعية" استناداً إلى الأدلة المقدمة من محكمة الجنايات الدولية ليوغوسلافيا السابقة.

وسبق وأن وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار يعتمد 11 يوليو/تموز يوما لذكرى الإبادة الجماعية في سربرنيتسا.

وفي العام 2022، تقدمت هولندا باعتذار للضحايا الذين قتلوا في مصنع البطاريات الذي استخدمه الجنود الهولنديون التابعون للأمم المتحدة كقاعدة لهم ولجأ السكان لهم هرباً من القوات الصربية التي دخلت المصنع وقامت بقتلهم.

وفي الدعوى التي رفعها أقارب الضحايا في عام 2007، وجدت محكمة منطقة لاهاي أن هولندا مسؤولة عن تسليم 300 مدني بوسني لجأوا إلى الجنود الهولنديين التابعين للأمم المتحدة إلى الصرب أثناء احتلال سربرنيتسا

وفي مراسم إحياء ذكرى الإبادة الجماعية في سربرنيتسا التي شارك فيها وزير الدفاع الهولندي في ذلك الوقت، كايسا أولونغرين، تقدم باعتذار لعائلات الضحايا البوسنيين الذين فقدوا أحباءهم في الإبادة الجماعية.

ومن المقرر أن تجري مراسم إحياء ذكرى الإبادة في 11 يوليو/تموز الحالي ومن المقرر أن تشهد دفن 14 ضحية إضافية تم تحديد هويتهم والحصول على موافقة عائلاتهم في مقبرة النصب التذكاري في بوتوتشاري.