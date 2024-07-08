سياسة
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بدعوى البناء بلا ترخيص.. الاحتلال يهدم مدرسة و5 منازل بالضفة الغربية
هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين مدرسة و5 منازل ومنشآت وجرّف أراضي زراعية فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء أو الاستصلاح "بلا ترخيص".
بدعوى البناء بلا ترخيص.. الاحتلال يهدم مدرسة و5 منازل بالضفة الغربية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم مدرسة و5 منازل ومنشآت بالضفة الغربية / صورة أرشيفية: AA 
8 يوليو 2024

وأفاد ناشطون وشهود عيان بأن سلطات الاحتلال هدمت أجزاء من مدرسة و3 منازل، وجرفت أراضي زراعية ومنشآت في بلدة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، فيما هدمت منزلين وبيوتاً بلاستيكية زراعية قرب طولكرم، وأوضحوا أن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مدرسة خلة عميرة الأساسية في مسافر يطا وعملت على تفكيكها ثم هدمها بواسطة جرافة".

وبُنيَت المدرسة من الصفيح بدعم أوروبي قبل عدة سنوات، ويدرس فيها 70 طالباً، وبحسب وزارة التربية والتعليم العالي، تعرّضت 57 مدرسة في الضفة لاقتحام وتخريب جيش الاحتلال ومستوطنيه، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جهته قال رئيس مجلس قروي مسافر يطا نضال يونس، إن آليات الهدم الإسرائيلية هدمت 3 منازل في تجمعات سكانية في المسافر بالإضافة إلى منشآت زراعية تُستخدم لتربية الأغنام، مشيراً إلى أن الاحتلال يدّعي أن المدرسة بُنيَت بلا ترخيص في مناطق مصنفة "ج" بحسب اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

وبيّن يونس أن "السكان قدّموا للسلطات الإسرائيلية الأوراق اللازمة لتسجيل المباني قبل عدة سنوات"، مضيفاً أن "ما يجري محاولة لتهجير السكان من المناطق لصالح مشاريع استيطانية".

وفي بلدة شويكة قرب طولكرم، هدمت آليات إسرائيلية منزلين أحدهما قيد البناء بالدعوى ذاتها، بحسب شهود عيان أوضحوا أن الجرافات الإسرائيلية اقتلعت بيوتاً بلاستيكية تُستخدم للزراعة بمساحة 6 دونمات (الدونم يعادل ألف متر مربع).

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (رسمية)، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 318 منشأة بالضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2024.

وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج" بلا ترخيص، التي يُعَدّ من شبه المستحيل الحصول عليها، حسبما يقول الفلسطينيون.

وصنفت اتفاقية "أوسلو 2" لعام 1995 أراضي الضفة ثلاث مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 61% من مساحة الضفة الغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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