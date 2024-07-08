وأشارت تقديرات إلى أن نتنياهو سيشتري الوقت حتى خطابه المرتقب أمام الكونغرس الأمريكي يوم 24 يوليو/تموز الجاري، ومن ثم سيعمل على إفشال الاتفاق.

وقال المحلل الأمني عاموس هارئيل في مقال بصحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الاثنين: "يبدو أن أي تقدُّم إضافي يعتمد بطرق عديدة على موقف نتنياهو، وهنا يتلاشى أي تفاؤل بين أعضاء المؤسسة الأمنية والسياسيين"، مضيفاً: "طوال مفاوضات الأشهر الستة الماضية عبّر نتنياهو عن رسائل متناقضة؛ في البداية روج الصفقة ثم رفضها".

وتابع هارئيل: "استمر هذا النمط في الأيام الأخيرة، مع تكثيف جهود نتنياهو للبقاء السياسي وتعمُّق الخوف من انهيار ائتلافه بيد شركائه في الحكومة من اليمين المتطرف، وهو السيناريو الذي قد يؤثّر أيضاً في تسريع الجدول الزمني البطيء للغاية لمحاكمته بتهم الفساد".

نتنياهو مُحبَط متسلسل للصفقة

ولفت إلى أنه "من المشكوك فيه أن يرفض نتنياهو صراحة اقتراح حماس قبل خطابه أمام الكونغرس، ومع ذلك تعتقد مصادر في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية أنه قد يُخرِج المحادثات عن مسارها بعد ذلك، كما فعل عدة مرات في الأشهر الأخيرة ردّاً على المقترحات".

أما المعلق السياسي بن كسبيت فتساءل في تعليق نشرته صحيفة "معاريف" العبرية الاثنين: "لماذا يقولون إن الشرير الذي قادنا إلى الدمار هو ملاك التخريب والمحبط المتسلسل للصفقة؟"، في إشارة إلى نتنياهو، مستدركاً: "عندما تكون مفاوضات مصيرية حول حياة المواطنين الذين أهملتهم، فليس من المفترض أن تضع الشروط والثغرات فوراً كلما حدث تقدم".

وتَساءل: "لماذا؟ لأنه (نتنياهو) لا يريد التوصل إلى اتفاق (مع حماس)، لأنه يخاف من بن غفير وسموتريتش، والشيء الوحيد الذي يريده أكثر من إعادة المختطَفين هو أن لا تنهار حكومته"، وفق "معاريف".

والأحد قال مكتب نتنياهو قال في تصريح مكتوب، إن "موقف رئيس الوزراء الثابت ضد محاولة وقف عمليات الجيش الإسرائيلي في رفح هو الذي دفع حماس إلى الدخول في المفاوضات".

وأضاف: "يواصل رئيس الوزراء إصراره على المبادئ التي وافقت عليها إسرائيل بالفعل: أولاً، أي اتفاق سيسمح لإسرائيل باستئناف القتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب، ثانياً، لن يحدث تهريب أسلحة إلى حماس من مصر إلى حدود غزة".

وتابع: "ثالثاً، لن تحدث عودة لآلاف المسلحين إلى شمال قطاع غزة، رابعاً، ستزيد إسرائيل عدد الرهائن الأحياء الذين سيُطلَق سراحهم من أسر حماس". وأشار إلى أن "الخطة التي وافقت عليها إسرائيل ورحّب بها الرئيس بايدن ستسمح بإعادة الرهائن بلا مساس بالأهداف الأخرى للحرب".

تعقيباً على ذلك قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن مكتب نتنياهو نشر البيان مع انعقاد اجتماع للأخير مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين لبحث المفاوضات غير المباشرة المرتقبة مع حماس.

نسف فرص إعادة المحتجَزين

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية الاثنين عن مسؤول عسكري إسرائيلي كبير لم تسمِّه، قوله إن "نتنياهو يتظاهر بأنه يريد الصفقة، لكنه يعمل على نسفها".

فيما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن مصادر في المؤسسة السياسية والأمنية تلقّت أمس (الأحد) "بصدمةٍ إعلانَ نتنياهو رسمياً عن مبادئ إطلاق سراح الرهائن، ويرجع ذلك أساساً إلى توقيتها". ونقلت عن مصدر أمني لم تسمِّه، أن "السلوك غير اللائق سيضرّ بفرص إعادة المختطَفين إلى ديارهم".

وأضاف المصدر: "توجد أيضاً مسألة توقيت، إذا أصدرتَ الإشعار ولو قبل بدء المناقشة في الغرفة، فلماذا إذاً إجراء مناقشة؟ إذا كان هذا هو الحال، فلن يعود المختطَفون".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفَت أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.