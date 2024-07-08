سياسة
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أول قمر صناعي للاتصالات محلي الصنع.. تركيا تستعد اليوم لإطلاق تركسات 6A
أعلن وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو اليوم الاثنين، في تصريح له ضمن بيان للوزارة، إطلاق القمر الصناعي المحلي تركسات 6A الليلة، وأضاف: "سنكون إحدى الدول الـ11 التي تنتج أقمارها الصناعية الخاصة وتضع بصمتها في الفضاء".
أول قمر صناعي للاتصالات محلي الصنع.. تركيا تستعد اليوم لإطلاق تركسات 6A
تركيا تستعد اليوم لإطلاق تركسات 6A  أول قمر صناعي للاتصالات محلي الصنع / صورة: AA Archive
8 يوليو 2024

وبحسب بيان وزارة النقل والبنية التحتية التركية، سيُطلَق القمر الذي يُعَدّ أحد أهمّ مشاريع البحث والتطوير في تركيا، إلى مداره في الفضاء بعد منتصف ليلة الاثنين-الثلاثاء، في تمام الساعة 00:20 بتوقيت أنقرة. ومن المتوقع أن ينشر الرئيس رجب طيب أردوغان رسالة مصورة بعد الإطلاق.

ووفق بيان صحفي لشركة تركسات أمس الأحد، سيستقر القمر الصناعي الذي سيُطلق بصاروخ Falcon 9 التابع لشركة SpaceX، من محطة كيب كنافيرال الجوية في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، في مدار 42 درجة شرقاً، على بعد 35 ألفاً و786 كم.

وعمل مهندسون أتراك في شركة "USET" التابعة لشركة توساش لصناعات الطيران والفضاء، على تصنيع أكثر من 80% من القمر المحلي تركسات 6A، الذي يتمتع بقوة سحب 7.5 كيلووات، ووزنه 4 آلاف و250 كغم، إذ بدؤوا العمل عليه في 21 مايو/أيار 2015 تحت مظلة وزارة النقل والبنية التحتية التركية، بالتعاون مع "تركسات" ورئاسة الصناعات الدفاعية.

وفي عام 2017 أنهى المهندسون الأتراك نموذج الملاءمة الهيكلية الحرارية، وبعد عامين اتخذوا الإجراءات لبناء القمر الصناعي النموذجي الهندسي، لينتهي تصنيعه في 2022، وفي يونيو/حزيران من نفس العام أنهى المهندسون الاختبارات الوظيفية الأولية لنموذج الطيران، وخلال شهرين من هذا التاريخ أجروا اختبارات الاهتزاز والصوت لنموذج الطيران.

وفي يناير/كانون الثاني 2024 استُكملت الاختبارات الوظيفية النهائية لنموذج الطيران، بجانب إجراء اختبارات CATR لنموذج الطيران. وفي أبريل/نيسان من العام الجاري قاس المهندسون خصائص الكتلة لنموذج الطيران، وفي يونيو/حزيران الماضي، بدأ تسليم وتغليف نموذج الطيران على الأرض. وفي 4 من نفس الشهر أُرسلَ "تركسات 6A" من محطة في العاصمة أنقرة في مراسم خاصة حضرها وزيرا النقل والبنى التحتية عبد القادر أورال أوغلو، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر.

وسيتمكن "تركسات 6A" من تقديم الخدمة لمناطق لا تخدمها الأقمار التركية الحالية، مثل الهند وتايلند وماليزيا وإندونيسيا، وبذلك سيزداد عدد السكان الذين تصل إليهم الأقمار الصناعية من 3.5 مليار إلى 5 مليارات، كذلك من المتوقع زيادة صادرات خدمات الأقمار الصناعية التركية.

مصدر:TRT عربي
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