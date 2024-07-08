سياسة
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تشمل المطارات والمواني.. الحوثي يهدّد باستهداف منشآت سعودية
هددت جماعة الحوثي الاثنين، المملكة العربية السعودية باستهداف المطارات والبنوك والمواني السعودية، بعد أن نشر الإعلام الحربي للجماعة صوراً للمنشآت السعودية.
تشمل المطارات والمواني.. الحوثي يهدّد باستهداف منشآت سعودية
هددت جماعة الحوثي باستهداف منشآت سعودية منها مطارات وموانٍ / صورة: وسائل التواصل الاجتماعي
8 يوليو 2024

وتضمنت الصور الجوية التي عرضتها صفحات الإعلام الحربي التابع لجماعة الحوثي، مطار الملك خالد في الرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، ومواني رأس تنورة وجيزان وجدة والملك عبد الله.

والأحد هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، بمقابلة كل خطوة تتخذها السعودية بخطوة مضادة، مضيفاً: "هل تقبلون بأن تغلق كل المطارات في السعودية، وأن تنقطع الرحلات، وأن تُغلَق المواني؟ نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها، مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك... وهكذا: المواني بالميناء".

واتهم زعيم جماعة الحوثي خلال كلمة له أمام أنصاره بمناسبة اليوم الهجري، الولايات المتحدة بمحاولة توريط المملكة السعودية، "فإذا كنتم تريدون أن تتورَّطوا فتورَّطوا، وجرّبوا".

ووصف عبد الملك الحوثي التهديد بنقل البنوك من مدينة صنعاء بـ"الخطوة الحمقاء الجنونية الغبية الإجرامية العدوانية غير المنطقية أصلاً، التي لم تحصل في كل الدنيا، ولا أحد يطلبها من أي دولةٍ في العالم".

مضيفاً أن الولايات المتحدة تضغط من أجل هذه الخطوة بمعرفتها أنَّ "لها تأثيرها السيئ على الشعب اليمني، الضارّ بالمجتمع اليمني في واقعه المعيشي، في عملته المتداوَلة، في واقع الأسعار، وغير ذلك، والنشاط التجاري، وما يتعلق به".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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