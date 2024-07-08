سياسة
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أردوغان يستقبل رئيس أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية BYD.
أردوغان يستقبل رئيس أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل رئيس شركة BYD الصينية وانغ تشوان فو / صورة: AA
8 يوليو 2024

وجرى الاستقبال أمام وسائل الإعلام في مكتب العمل بقصر دولمة بهجة بمدينة إسطنبول، حيث حضر الرئيس أردوغان حفل توقيع الاتفاقية الموقعة بين شركة BYD الصينية، أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، للاستثمار في تركيا.

ووقّع على الاتفاقية وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجير، ورئيس شركة BYD وانغ تشوان فو، وبعد حفل التوقيع التقط المشاركون صورة تذكارية.

كانت بلومبرغ اعتبرت أن إنشاء شركة "BYD" المحتمَل لمصانع السيارات الكهربائية في تركيا أمر ذو أهمية استراتيجية لكل من الشركة الصينية وتركيا، مشيرة إلى أن من شأن مثل هذا الاستثمار أن يسهّل وصول هذه الشركات المصنعة إلى سوق الاتحاد الأوروبي، بسبب اتفاقية الاتحاد الجمركي التي أبرمتها تركيا مع الكتلة الأوروبية.

وتعدّ تركيا نفسها سوقاً مهمّة، إذ شكّلَت السيارات الكهربائية 7.5% من إجمالي مبيعات المركبات 2023 في البلاد، وتتوقع هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا أن يزيد عدد المركبات الكهربائية في البلاد بنحو 180 ألفاً بحلول عام 2025، مع توقعات تشير إلى أن المركبات الكهربائية ستشكّل 30.4% من مبيعات السيارات المحلية بحلول عام 2032 وفق بلومبرغ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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