وبحسب بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية اليوم الاثنين، سيعقد الرئيس أردوغان اجتماعات ثنائية مع بعض رؤساء الدول والحكومات المشاركين على هامش القمة التي تصادف الذكرى 75 لتأسيس حلف شمال الأطلسي.

وأوضح البيان أنه سيجري خلال القمة تبادل وجهات النظر حول جهود حلف الناتو بمجال الردع والدفاع في مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدّد جغرافيته، وكذلك الوضع في أوكرانيا ودعمها.

كذلك من المقرر أن تبحث قمة زعماء الناتو خطوات مكافحة الإرهاب، كأحد التهديدات الرئيسية للحلف، وسيحضر الجلسات ذات الصلة زعماء شركاء الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا ورئيس أوكرانيا وممثلو الاتحاد الأوروبي.