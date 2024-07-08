سياسة
1 دقيقة قراءة
أردوغان يزور الولايات المتحدة لحضور قمة زعماء الناتو
يُجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غداً الثلاثاء، زيارة للولايات المتحدة في الفترة من 9 إلى 11 يوليو/تموز الجاري، لحضور قمة رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي ستُعقَد في واشنطن.
أردوغان يزور الولايات المتحدة لحضور قمة زعماء الناتو
الرئيس التركي يزور الولايات المتحدة في الفترة من 9 إلى 11 يوليو/تموز لحضور قمة زعماء الناتو / صورة: AA Archive
8 يوليو 2024

وبحسب بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية اليوم الاثنين، سيعقد الرئيس أردوغان اجتماعات ثنائية مع بعض رؤساء الدول والحكومات المشاركين على هامش القمة التي تصادف الذكرى 75 لتأسيس حلف شمال الأطلسي.

وأوضح البيان أنه سيجري خلال القمة تبادل وجهات النظر حول جهود حلف الناتو بمجال الردع والدفاع في مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدّد جغرافيته، وكذلك الوضع في أوكرانيا ودعمها.

كذلك من المقرر أن تبحث قمة زعماء الناتو خطوات مكافحة الإرهاب، كأحد التهديدات الرئيسية للحلف، وسيحضر الجلسات ذات الصلة زعماء شركاء الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا ورئيس أوكرانيا وممثلو الاتحاد الأوروبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us