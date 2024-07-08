سياسة
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الهيئة الخيرية الأردنية: إرسال 40 شاحنة مساعدات غذائية وطبية إلى شمال غزة
أكّد الأردن اليوم الاثنين، إرسال 40 شاحنة مساعدات غذائية وطبية إلى مناطق شمال قطاع غزة، رافعاً بذلك العدد الإجمالي الذي أرسلته عمان إلى القطاع الفلسطيني منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 2,514 شاحنة.
الهيئة الخيرية الأردنية: إرسال 40 شاحنة مساعدات غذائية وطبية إلى شمال غزة
الأردن يرسل 40 شاحنة مساعدات إلى غزة / صورة أرشيفية: AA 
8 يوليو 2024

وأفاد بيان للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بأن "قافلة مساعدات إنسانية جديدة عبرت لأهلنا في شمال غزة اليوم الاثنين"، مشيراً إلى أن هذه القافلة "سيّرَتها القوات المسلحة والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وبدعم عدد من المؤسسات والمنظمات والجمعيات".

وأوضح البيان أن القافلة تضمّ 40 شاحنة، تحمل طروداً غذائية ومستلزمات طبية ومحاليل غسل كُلىً، سيجري "توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع"، فيما أشار الأمين العامّ للهيئة حسين الشبلي إلى ارتفاع العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت القطاع منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 2,514 شاحنة و53 طائرة عبر مطار العريش بمصر.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية تنتهك القوانين الدولية، يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة شُحّاً شديداً في إمدادات الغذاء والماء والدواء، لا سيما في محافظتي غزة وشمال القطاع، وصلت إلى حد تسجيل وفيات جراء الجوع.

وتوقف عبور المساعدات من خلال معبر رفح جنوبي القطاع، بعد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني منه في 7 مايو/أيار الماضي، فيما أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم أمام حركة دخول المساعدات في الخامس من الشهر نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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