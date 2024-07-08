سياسة
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حماس: نتنياهو يضع العقبات أمام المفاوضات وغالانت يدعو لاستغلال الفرصة
اتهمت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضع مزيد من العقبات أمام المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة، وأكدت أنها من جانبها تقدّم "مرونة وإيجابية" في مسار التوصل إلى اتفاق.
حماس: نتنياهو يضع العقبات أمام المفاوضات وغالانت يدعو لاستغلال الفرصة
حماس تتهم نتنياهو يوضع العقبات أمام المفاوضات / صورة: AA  
8 يوليو 2024

وقالت الحركة، في بيان: "في الوقت الذي تقدم فيه حركة حماس المرونة والإيجابية لتسهيل التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان الصهيوني، فإن نتنياهو يضع مزيداً من العقبات أمام المفاوضات، ويصعّد عدوانه وجرائمه ضد شعبنا ويمعن في محاولات تهجيره قسراً من أجل إفشال كل الجهود للتوصل إلى اتفاق".

وطالبت الحركة الوسطاء بـ"التدخل لوضع حد لألاعيب نتنياهو وجرائمه"، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "الوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والضغط لوقف جريمة الإبادة"، معتبرة أن "تصعيد الجيش لعدوانه على غزة وإجباره عشرات الآلاف من السكان على النزوح من منازلهم تحت وطأة القصف الوحشي، إمعاناً في حرب الإبادة التي تتحدى القوانين والمعاهدات الدولية".

في المقابل، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الاثنين، حكومة بلاده لاستغلال الفرصة الحالية للتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى بقطاع غزة وعدم إهدارها، وذلك على وقع اتهامات داخلية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي إلى "تخريب" الجهود الحالية للتوصل إلى صفقة مع حركة حماس.

وقال غالانت، خلال لقائه عدداً من أهالي الأسرى: "المنظومة الأمنية بفروعها كافة ترى أن عودة المختطفين هدف مركزي يجب التقدم نحوه، وعلينا أن نفعل كل شيء من أجل استغلال الفرصة المطروحة حالياً"، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

ومن المرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة أن تتجدد المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة مصر وقطر للتو صل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين الجانبين ووقف لإطلاق النار، يفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وفي إطار ذلك، غادر وفد إسرائيلي برئاسة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار إلى مصر لمواصلة هذه المفاوضات، بينما وصل العاصمة المصرية القاهرة وفد أمريكي برئاسة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز.

لكن وسائل إعلام عبرية حذرت من رفض نتنياهو التوصل إلى الصفقة، خوفاً من حل حكومته اليمينية، إذ علقت هيئة البث العبرية الرسمية على بيان أصدره مكتب نتنياهو مساء الأحد، من دون علم رؤساء المؤسسة الأمنية قبيل مشاركتهم في اجتماع معه لإجراء مناقشة خاصة حول الصفقة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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