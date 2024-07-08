سياسة
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"أفخاخ الموت".. الحكومة في غزة تحذر من دعوة الاحتلال سكان المدينة للنزوح
أكدت الحكومة الفلسطينية، أمس الاثنين، أنّ دعوة الاحتلال الإسرائيلي سكان مدينة غزة إلى النزوح من المدينة نحو جنوب القطاع هو "لاستدراجهم إلى أفخاخ الموت والقتل والإعدامات الميدانية".
"أفخاخ الموت".. الحكومة في غزة تحذر من دعوة الاحتلال سكان المدينة للنزوح
الحكومة في غزة: دعوة الاحتلال سكان غزة إلى النزوح هي "لاستدراجهم إلى أفخاخ الموت والقتل والإعدامات الميدانية" / صورة: AP
8 يوليو 2024

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان إنّ "نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي بعض الخرائط التضليلية التي تدعو أبناء شعبنا الفلسطيني إلى النُّزوح من مدينة غزة إلى الجنوب على أنها مناطق آمنة، يمثل دعوات كاذبة وتحمل خطورة بالغة على حياة المواطنين".

وحذّر المكتب الفلسطينيين من أن دعوات الاحتلال للنُّزوح من مدينة غزة إلى الجنوب هي "لاستدراجهم إلى أفخاخ الموت والقتل والإعدامات الميدانية على غرار ما جرى بشكل متكرر من عشرات عمليات الإعدام الميداني للمواطنين الذين حاولوا سابقاً النزوح على شارعي الرشيد غرب مدينة غزة وعلى شارع صلاح الدين شرقي المدينة".

وأشار إلى أن "تكرار هذه الأخطاء الفادحة وهذه المأساة تجعل المواطنين يدفعون ثمن ذلك دماءهم وأرواحهم وحياتهم، وإن مخططات الاحتلال الإسرائيلي مكشوفة ومفضوحة وظاهرة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني".

وفجر الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء عملية برية في مدينة غزة بما فيها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ووجّه السكان والنازحين في مناطق الصبرة والرمال وتل الهوا والدرج بمدينة غزة، إلى مغادرتها فوراً باتجاه مدينة دير البلح وسط القطاع.

ومثل هذه التوجيهات، تأتي عادة، كإجراء يسبق هجمات جوية ومدفعية وبرية قوية يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بداعي أن المنطقة ستشهد قتالاً عنيفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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