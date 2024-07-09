سياسة
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إطلاق القمر الصناعي التركي "تركسات 6A" إلى الفضاء
انطلق القمر الصناعي التركي "تركسات 6A" إلى الفضاء، فجر اليوم الثلاثاء، عبر صاروخ "فالكون 9" من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية، في الساعة 02:30 بالتوقيت المحلي لتركيا (ت.غ+3).
إطلاق القمر الصناعي التركي "تركسات 6A" إلى الفضاء
أطلق "تركسات 6A" من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية في الساعة 02:30 بالتوقيت المحلي لتركيا / صورة: AA
9 يوليو 2024

وحضر مسؤولون أتراك عملية إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات محلي الصنع في قاعدة كيب كانافيرال وفي مقدمتهم وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو.

كما حضر رئيس الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية خلوق غورغون ومدير تركسات حسن حسين أرتوك ورئيس المؤسسة التركية للأبحاث التكنولوجية والعلمية "توبيتاك" حسن ماندال.

وأُرسل "تركسات 6A" الذي طوّره مهندسون أتراك، إلى الفضاء من "مجمع الإطلاق 40" بصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس، إذ جرت عملية الإطلاق بعد تأخير لعدة مرات بسبب الظروف الجوية.

وبعد إرسال "تركسات 6A" بنجاح إلى الفضاء، ستُجرى جميع اختبارات المدار والأنظمة الفرعية من خلال المحطات الأرضية، وسيبدأ القمر الصناعي رحلته الفضائية نحو مداره عند خط طول 42 درجة شرقاً.

ومع انتهاء الرحلة ووصول القمر الصناعي إلى مداره ستبدأ مرحلة الاختبارات المدارية التي تستمر لمدة شهر على الأقل لتستلم شركة تركسات التحكم بالقمر الصناعي لتكون جاهزة لأداء مهامها.

وأُنشئت "تركسات 6A" المحلي بنسبة أكثر من 80%، بيد مهندسين أتراك في شركة "USET" التابعة لشركة توساش لصناعات الطيران والفضاء التركية.

ومن المخطط أن يستقر القمر في مدار 42 درجة شرقاً، على بعد 35 ألفاً و786 كم، وسيعمل عبر 20 جهاز إرسال واستقبال بنطاق ك-السفلي ويتمتع بقوة سحب 7.5 كيلو واط، ووزنه 4 آلاف و250 كغ.

وسيتمكن "تركسات 6A" من تقديم الخدمة لمناطق لا تخدمها الأقمار التركية الحالية، مثل الهند وتايلند وماليزيا وإندونيسيا. وبذلك سيزداد عدد السكان الذين تصل إليهم الأقمار الصناعية من 3.5 مليار إلى 5 مليارات، كما أنه من المتوقع زيادة صادرات خدمات الأقمار الصناعية التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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