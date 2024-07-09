وفجر اليوم الثلاثاء، انطلق القمر الصناعي التركي "تركسات 6A" إلى الفضاء، عبر صاروخ "فالكون 9" من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية، في الساعة 02:30 بالتوقيت المحلي لتركيا (ت.غ+3).

وأضاف أردوغان في رسالة مصورة بعد إطلاق "تركسات 6A"، وهو أول قمر صناعي للاتصالات محلي الصنع، أنه سيزيد من قدرات أسطول الأقمار الصناعية لتركيا. مشيراً إلى أنه مع دخوله الخدمة سترتقي تركيا إلى مصاف الدول المصنعة للأقمار الصناعية للاتصالات.

وأشار إلى أن تركيا زادت من وجودها في الفضاء رغم كل العقبات والقيود التي وُضعت أمامها، مذكراً بأنها أرسلت مؤخراً أول مهمة فضائية مأهولة، "وهي أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج الفضاء الوطني".

وفي إشارة إلى أن تركيا سيكون لها حصة سوقية في تصميم وإنتاج الأقمار الصناعية ومكوناتها، قال أردوغان: "إن القدرة على إنتاج تقنيات حيوية مثل أقمار الاتصالات دون الاعتماد على مصادر أجنبية تُعد ذات أهمية كبيرة، أهمية لأمننا القومي".

وأُنشئ "تركسات 6A" المحلي بنسبة أكثر من 80%، بيد مهندسين أتراك في شركة "USET" التابعة لشركة توساش لصناعات الطيران والفضاء التركية.

وسيتمكن "تركسات 6A" من تقديم الخدمة لمناطق لا تخدمها الأقمار التركية الحالية، مثل الهند وتايلند وماليزيا وإندونيسيا. وبذلك سيزداد عدد السكان الذين تصل إليهم الأقمار الصناعية من 3.5 مليار إلى 5 مليارات، كما أنه من المتوقع زيادة صادرات خدمات الأقمار الصناعية التركية.