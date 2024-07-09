ونقلت الوكالة السورية للأنباء الرسمية (سانا) في تقرير لها عن المصدر العسكري قوله إن إسرائيل شنّت هجوماً جوياً استهدف موقعاً في محيط مدينة بانياس السورية مما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

وأوضحت قرير الوكالة أن المصدر العسكري قال إنه في "نحو الساعة 00:20 بعد منتصف ليل 9-7-2024 شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس".

وأضاف أن الهجوم استهدف إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس و"أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

وتشنّ إسرائيل هجمات بين الحين والآخر داخل سوريا على جماعات مدعومة من إيران ونقاط عسكرية تابعة لجيش النظام السوري، منذ بدء الحرب الداخلية في البلاد عام 2011.