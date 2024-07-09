سياسة
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غارة إسرائيلية جوية قرب مدينة بانياس السورية
أعلن مصدر عسكري تابع للنظام السوري، اليوم الثلاثاء، شنّ إسرائيل هجوماً استهدف موقعاً في محيط مدينة بانياس، مشيراً إلى أنّ الخسائر اقتصرت على الماديات.
غارة إسرائيلية جوية قرب مدينة بانياس السورية
تشن إسرائيل هجمات بين الحين والآخر داخل سوريا على جماعات مدعومة من إيران ونقاط عسكرية تابعة لجيش النظام السوري - أرشيفية / صورة: AA
9 يوليو 2024

ونقلت الوكالة السورية للأنباء الرسمية (سانا) في تقرير لها عن المصدر العسكري قوله إن إسرائيل شنّت هجوماً جوياً استهدف موقعاً في محيط مدينة بانياس السورية مما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

وأوضحت قرير الوكالة أن المصدر العسكري قال إنه في "نحو الساعة 00:20 بعد منتصف ليل 9-7-2024 شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس".

وأضاف أن الهجوم استهدف إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس و"أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

وتشنّ إسرائيل هجمات بين الحين والآخر داخل سوريا على جماعات مدعومة من إيران ونقاط عسكرية تابعة لجيش النظام السوري، منذ بدء الحرب الداخلية في البلاد عام 2011.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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