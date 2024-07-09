وخلصت نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة الفرنسية إلى مفاجأة فوز تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، بحصوله على 178 مقعداً في الجمعية الوطنية، فيما جاءت كتلة الرئيس ماكرون، تحالف "معاً"، في المركز الثاني بـ150 مقعداً.

مقابل هذا، خرج حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي كان المرشح الأبرز للفوز بعد نتائجه في الجولة الأولى، خاسراً بحلوله ثالثاً برصيد 125 مقعداً برلمانياً، فيما احتل الجمهوريون المركز الرابع بـ37 مقعداً، وفق ما كشفته بيانات النتائج التي أصدرتها الداخلية الفرنسية.

ولم تحقق أي من الكتل السياسية المتنافسة خلال هذه الانتخابات الأغلبية المطلقة المحددة في 289 مقعداً، التي تمكنها من تشكيل الحكومة الجديدة بمفردها دون المفاوضة على تحالفات مع الأطراف الآخرين، وهو ما يلقي بالساحة السياسية الفرنسية في جو من الضبابية والغموض، بحيث لم تُعرف إلى الآن هوية من سيقود البلاد خلال الفترة المقبلة.

سد ناجح أمام اليمين المتطرف

وخلال الجولة الأولى من الانتخابات، التي أُجريت يوم الأحد 30 يونيو/حزيران، تصدّر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرّف بحصوله على أكثر من 34.2% من الأصوات، وتوقعت وقتها الإحصائيات فوزه بما بين 220 إلى 280 مقعداً في البرلمان.

وفي خطابه عقب تلك النتائج تحدّث زعيم الحزب جوردان بارديلا بنبرة الضامن لفوزه بمنصب رئيس الحكومة، قائلاً: "سأكون رئيس وزراء يؤمن بالتعايش، أحترم الدستور ومنصب رئيس الجمهورية، لكن لن أتنازل عن السياسات التي سننفذها".

وانقلبت المعادلة بعد إعلان نتائج الجولة الانتخابية الثانية، التي كشفت تراجع الحزب اليميني المتطرف وحلفائه إلى المركز الثالث، فيما نجح تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في أن يصبح القوة الأولى داخل البرلمان. ويرجع هذا الانقلاب إلى التكتيك الذي أديرت به المعركة الانتخابية في جولتها الثانية، إذ اتفقت الأطياف السياسية المعارضة لليمين المتطرف على وضع حد أمام فوزه. وتعهد وقتها زعيم حزب فرنسا الأبية، جان لوك ميلونشون، بـ"ألّا نمنح اليمين المتطرف أي صوت".

وأعلن التحالف اليساري، الذي يضم الخضر والاشتراكيين والشيوعيبن وفرنسا الأبية، أنهم سينسحبون إذا كان يوجد مرشح آخر في موقع أفضل للحؤول دون فوز التجمع الوطني. وهو نفس ما دعا إليه أيضاً زعيم الكتلة الحاكمة ورئيس الوزراء غابرييل أتال مرشحيه، قائلاً: "يجب منعه (اليمين المتطرف) من الحصول على الأغلبية المطلقة".

وحسب إحصاءات صحيفة لوموند، شهدت المواجهات الثلاثية في الجولة الثانية انسحاب نحو 224 مرشّحاً، 134 منهم من تحالف اليسار، و82 من المعسكر الرئاسي، و4 مرشحين جمهوريين. وحسب ما أجمع عليه محللون فإن هذه الاستراتيجية كانت ناجحة في سد الطريق أمام فوز اليمين المتطرف بالحكومة.

حكومة الجبهة الشعبية

وعن طريق هذا التكتيك الانتخابي أصبح تحالف الجبهة الشعبية الجديدة أول قوة سياسية داخل البرلمان الفرنسي. وتقاسمت أحزاب التحالف المقاعد الـ178 المحصل عليها، على نحو حلت فيه فرنسا الأبية أولاً بـ71 مقعداً، يليها الحزب الاشتراكي بـ64 مقعداً، ثم الخضر بـ33 مقعداً، فالشيوعيون بـ9 مقاعد.

وينص العرف المعتمد في فرنسا على أن يسمي رئيس الجمهورية شخصية من الائتلاف الفائز كي تشكل الحكومة، بالمقابل تفتقر الجبهة الشعبية الجديدة إلى الأغلبية المطلقة كي تحكم، وهو ما يجعلها في حاجة إلى البحث عن توافقات مع أطراف سياسية أخرى، من الكتلة الرئاسية واليمين الجمهوري.

وهذا يجعل التحالف اليساري أمام مأزق المساومة على البرنامج الانتخابي الذي تعهد به، والذي يحمل وعود القطع مع السياسات الاقتصادية التي انتهجها ماكرون، وإسقاط عدد من الإصلاحات المثيرة للجدل والتي لقيت رفضاً شعبياً واسعاً، مثل قانون إصلاح أنظمة التقاعد.

وعقب إعلان الفوز كان زعيم فرنسا الأبية أول المتحدثين، إذ قال في خطاب: "لقد أُنقذت الجمهورية مرة أخرى، ويمكنها مرة أخرى أن تبدأ العمل البيئي والاجتماعي الذي يحتاج إليه عالمنا وأوروبا وشعبنا الآن". وشدد ميلونشون على أن الجبهة "ستحترم التفويض الشعبي، وستطبق برنامجها، لا شيء سوى برنامجها، برنامجها بأكمله".

وبدروه رفض زعيم الاشتراكيين أوليفييه فور أي اتفاق محتمل مع الأغلبية الرئاسية المنتهية ولايتها. وقال في تصريحات تليفزيونية: "لقد هُزمت القوة المنتهية ولايتها، وأبدى الفرنسيون رغبتهم في رفض السياسة التي اتبعتها لمدة سبع سنوات. كيف تتوقعون من الفرنسيين أن يفهموا أننا فجأة نجد أنفسنا نحكم بمعيتها؟".

وكشف فوز الجبهة عن مرشحها لرئاسة الحكومة، وهذا في حد ذاته ملف خلافيّ بين الأحزاب المكونة للتحالف، فحسب عدد المقاعد فالمفترض أن يكون الاسم المقترح من فرنسا الأبية، غير أن تحالفاً بين الخضر والاشتراكيين قد يُميل الكفة لصالح الإصلاحيين ويحرم حزب اليسار المتطرف من قيادة الحكومة.

ويدعم جانب واسع من فرنسا الأبية ترشيح ميلونشون لقيادة الحكومة القادمة، وفي تصريحات أخيرة لها قالت نائبة الحزب ماتيلد بانو: "جان لوك ميلونشون هو الذي لقن اليسار من جديد كيفية الفوز، وهو الذي منح الملايين الأمل بحصوله على 22% خلال الانتخابات الرئاسية، وبفضله تشكل تحالف الجبهة الجديدة (...) بالتالي لا يمكن استبعاد اسمه من الترشيح".

غموض حول من سيحكم فرنسا في المرحلة المقبلة

وحسب الدستور الفرنسي "يعيّن رئيس الجمهورية اسم رئيس الحكومة"، ذلك دون أن يحدد مدة واضحة التي يمكن أن يأخذها الرئيس قبل تعيينه ذلك الاسم، ولا أن يفرض عليه الجهة السياسية التي يختار منها.

ولم يُظهِر الإليزيه حتى الآن أي مؤشرات توضح هوية رئيس الحكومة الجديد، بل أعلن أن قرار رئيس الجمهورية "ينتظر لمعرفة هيكلة الجمعية الوطنية الجديدة". مقابل ذلك جدد ماكرون ثقته بغابرييل أتال، الذي أعلن استقالته من المنصب مباشرة بعد ظهور نتائج الانتخابات.

ومن المرجح أن يكون اسم جان لوك ميلونشون في رئاسة الحكومة غير مقبول من قبل القوى السياسية الأخرى في البرلمان، وهو ما قد يعرقل تشكيل حكومة فرنسية جديدة، ويرغم الجبهة الشعبية على اختيار اسم مغاير يحظى بتوافق القوى الأخرى عليه.

وإذا قرر ماكرون الخروج عن العرف، واختيار رئيس وزراء من خارج الكتلة المنتصرة في الانتخابات، فإنه قد يضع نفسه أمام انسداد برلماني، وفي مواجهة قرارات سحب الثقة من الاسم المقترح. في حين لا مجال للدعوة إلى انتخابات ثانية خلال الأشهر الـ12 القادمة، حسب ما ينص عليه الدستور الفرنسي. بالتالي، ومع منحها الفوز لليسار وقطع الطريق أمام صعود اليمين المتطرف، فإن نتائج الانتخابات الفرنسية كرست الغموض الذي أصبح يلف الحقل السياسي بالبلاد منذ 9 يونيو/حزيران الماضي، بل وتهددها برحلة فراغ سياسي يجهل حتى الآن إلى أي مدة سيطول.