وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت في محافظة طولكرم مخيمَي طولكرم ونور الشمس، حيث جابت قوات الاحتلال وآلياته الثقيلة شوارع المدينة، التي حاصرتها ومخيماتها من جهاتها الأربع، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، وتشويش على شبكات الإنترنت والاتصالات.

وحاصرت قوات الاحتلال مستشفى ثابت ثابت الحكومي ومستشفى الإسراء التخصصي، واحتجزت الطواقم الصحية وصادرت أوراقهم الثبوتية، فيما نقلت الوكالة عن مصادر أن الاحتلال خرّب الممتلكات العامة والخاصة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من مخيم نور الشمس.

وفي محافظة نابلس أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي طفلين خلال مواجهات في بلدة قُصرة جنوب مدينة نابلس، وشاباً وثلاثة أطفال في مخيم عسكر شرق المدينة، فيما اندلعت اشتباكات ما بين جيش الاحتلال والمواطنين في مخيم عسكر، تبعها اعتقال ثلاثة شبان.

وفي محافظة رام الله ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل طفلين خلال اقتحامه بلدة كوبر شمال غربي مدينة رام الله وسط الضفة، فيما هاجمت قوات من "المستعربين" التابعين لجيش الاحتلال قرية برقا شرقي رام الله.

ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس القروي صايل كنعان أن "مستعمرين هاجموا القرية من الجهة الشمالية، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه المواطنين الذين تصدوا لهم"، دون أن يبلغ عن إصابات.

وجرفت قوات الاحتلال عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية لقرية أم صفا شمال غرب رام الله، وذكر رئيس المجلس القروي مروان صباح في حديثه مع وكالة وفا أن آليات الاحتلال جرفت مزارع الزيتون والعنب في المنطقة، كما أحرقت قوات من المستعربين وجيش الاحتلال غرفة زراعية وخطّت شعارات عنصرية عليها في بلدة ترمسعيا.

وفي محافظة الخليل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر واعتقلت عدداً من المواطنين بعد أن عاثت فساداً في ممتلكات المواطنين الخاصة، وسط مواجهات مع سكان البلدة، كما خرّبت قوات الاحتلال الإسرائيلي واجهات المحلات التجارية في البلدة القديمة وسط الخليل، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين في بلدة صوريف شماليها.

في غضون ذلك، ارتفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، إلى 9 آلاف و600 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال جيش الاحتلال 16 فلسطينياً في عدة محافظات، وفق ما قالته هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان مشترك.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.