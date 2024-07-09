سياسة
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أردوغان: سنطرح في قمة الناتو المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، جهود بلاده الحثيثة لوقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أنه سيطرح في قمة زعماء الناتو قضية المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والغزيون.
أردوغان: سنطرح في قمة الناتو المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني
أردوغان / صورة: AA
9 يوليو 2024

وقال أردوغان في تصريحات أدلى بها، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة، قبيل توجهه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور قمة زعماء الناتو التي تنعقد خلال الفترة بين 9 و11 يوليو/ تموز الجاري في العاصمة الأمريكية واشنطن: "أجرينا عديداً من اللقاءات المثمرة في الدوحة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، وهناك خطوات إيجابية اتُّخذت هناك لكنها لم تأتِ بنتائج حتى الآن".

وأضاف أن تركيا تتابع بفارغ الصبر محادثات العاصمة القطرية الدوحة الرامية لوقف إطلاق النار في غزة، وأنها تأمل بالنتيجة المرجوّة في أقرب وقت. وتابع: "ستكون الحرب على غزة في جدول أعمالنا، وسنناقش عدم كفاءة المجتمع الدولي فيما يتعلق بوقف الإرهاب والهجمات الظالمة من إسرائيل تجاه أهالي غزة والاحتلال في الأراضي الفلسطينية".

وغادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، العاصمة أنقرة متوجهاً إلى واشنطن، لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو). وأقلعت الطائرة الرئاسية التي تُقلّ أردوغان والوفد المرافق له بحلول الساعة 10:00 حسب التوقيت المحلي، من مطار أسنبوغا الدولي.

وكان ضمن مودّعي الرئيس أردوغان في المطار، نائبه جودت يلماز، ووزير الشباب والرياضة عثمان عشقين باك، ومسؤولون آخرون في الحكومة وحزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى جانب والي أنقرة واصب شاهين. ويرافق أردوغان في زيارته التي تمتد بين 9 و11 يوليو/تموز الجاري، عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولار، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ومدير مكتب الرئاسة حسن دوغان.

كما يرافقه كبير مستشاري الرئيس للسياسات الخارجية والأمن السفير عاكف تشاغاتاي قيليج، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية خلوق غورغون، ونائب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تشاغاتاي أوزدمير، إلى جانب نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم تشيغدام قرة أصلان.

ومن المقرر أن يعقد أردوغان لقاءات ثنائية مع زعماء الدول والحكومات، على هامش قمة "ناتو" التي تتزامن مع الذكرى الـ75 لتأسيس الحلف. وسيحضر جلسات القمة الزعماء شركاء "ناتو" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، وممثلو الاتحاد الأوروبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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