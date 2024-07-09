سياسة
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وزير داخلية إقليم شمالي العراق: تنظيم PKK الإرهابي مصدر كل مشكلات المنطقة
أكد وزير الداخلية في حكومة إقليم شمالي العراق، ريبر أحمد، أمس الاثنين، أن تنظيم PKK الإرهابي "مصدر كل المشكلات في المنطقة"، مشدداً على أن وجوده غير قانوني، وأن على عناصره مغادرة أراضي إقليم شمالي العراق لعدم الإضرار بسكانها.
وزير داخلية إقليم شمالي العراق: تنظيم PKK الإرهابي مصدر كل مشكلات المنطقة
وزير الداخلية في حكومة إقليم شمالي العراق ريبر أحمد أكد أن وجود تنظيم PKK في المنطقة غير قانوني / صورة: AA
9 يوليو 2024

وطالب أحمد في حديثه مع الصحفيين، عناصر التنظيم الإرهابي بمغادرة الإقليم، مؤكداً أن وجوده على أراضي إقليم شمالي العراق غير قانوني، وأضاف: "أقول بامتنان إن الحكومة العراقية قررت مؤخراً أن PKK تنظيم محظور، وعليه مغادرة المنطقة".

واتهم المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، مقداد ميري الموسوي، في الأول من يوليو/تموز الحالي، تنظيم PKK الإرهابي بالمسؤولية عن الحرائق الأخيرة في خان قيردار في كركوك، وسوق قيصرية بأربيل، وفي دهوك. وأفاد الموسوي بأن المقبوض عليهم من عناصر التنظيم الإرهابي اعترفوا في أقوالهم بأنهم يخططون لإشعال حرائق في مناطق أخرى أيضاً.

وأوضح ميري في تصريحات صحفية، آنذاك، أنه "في عام 2022 حصل حريق في كركوك وثانِ في دهوك، وثالث في أربيل، وتبين أن المجرمين تابعون لـPKK الإرهابي، وجرائمهم صعب الكشف عنها، إذ صنعوا عجينة ووضعوها في الأسواق وهي لا تشتعل مباشرةً وإنما بعد ساعات"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أن "هؤلاء تسببوا في استهداف اقتصاد كامل لثلاث محافظات، مما أوقع خسائر بملايين الدولارات"، وتابع: "بالتنسيق مع الإقليم، جرى التوصل إلى خيوط الجريمة والمتهمين، وبعملية نوعية أُلقي القبض عليهم".

وأشار ميري إلى أن "الجهة الداعمة للمجرمين هي تنظيم PKK المحظور، الذي غايته ضرب المصالح التجارية لإحدى الدول المجاورة (دون ذكرها)"، لافتاً إلى أن "حجم الخسائر التي تسببوا فيها (في 2022) تُقدَّر بـ300 مليون دولار".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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