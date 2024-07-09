وطالب أحمد في حديثه مع الصحفيين، عناصر التنظيم الإرهابي بمغادرة الإقليم، مؤكداً أن وجوده على أراضي إقليم شمالي العراق غير قانوني، وأضاف: "أقول بامتنان إن الحكومة العراقية قررت مؤخراً أن PKK تنظيم محظور، وعليه مغادرة المنطقة".

واتهم المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، مقداد ميري الموسوي، في الأول من يوليو/تموز الحالي، تنظيم PKK الإرهابي بالمسؤولية عن الحرائق الأخيرة في خان قيردار في كركوك، وسوق قيصرية بأربيل، وفي دهوك. وأفاد الموسوي بأن المقبوض عليهم من عناصر التنظيم الإرهابي اعترفوا في أقوالهم بأنهم يخططون لإشعال حرائق في مناطق أخرى أيضاً.

وأوضح ميري في تصريحات صحفية، آنذاك، أنه "في عام 2022 حصل حريق في كركوك وثانِ في دهوك، وثالث في أربيل، وتبين أن المجرمين تابعون لـPKK الإرهابي، وجرائمهم صعب الكشف عنها، إذ صنعوا عجينة ووضعوها في الأسواق وهي لا تشتعل مباشرةً وإنما بعد ساعات"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أن "هؤلاء تسببوا في استهداف اقتصاد كامل لثلاث محافظات، مما أوقع خسائر بملايين الدولارات"، وتابع: "بالتنسيق مع الإقليم، جرى التوصل إلى خيوط الجريمة والمتهمين، وبعملية نوعية أُلقي القبض عليهم".

وأشار ميري إلى أن "الجهة الداعمة للمجرمين هي تنظيم PKK المحظور، الذي غايته ضرب المصالح التجارية لإحدى الدول المجاورة (دون ذكرها)"، لافتاً إلى أن "حجم الخسائر التي تسببوا فيها (في 2022) تُقدَّر بـ300 مليون دولار".