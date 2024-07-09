سياسة
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وسط استمرار النزوح والقصف.. آخر مشافي غزة تتوقف والجرحى ينزفون حتى الموت
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، قصفها العنيف على مناطق مختلفة في قطاع غزة، وتحديداً في المحافظات الشمالية والوسطى، وسط استمرار النزوح من شمال القطاع إلى جنوبه وخروج آخر المستشفيات في غزة عن الخدمة.
وسط استمرار النزوح والقصف.. آخر مشافي غزة تتوقف والجرحى ينزفون حتى الموت
آخر مشافي غزة تتوقف والجرحى ينزفون حتى الموت / صورة: Reuters
9 يوليو 2024

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة، وصل منها إلى المستشفيات 50 شهيداً و130 مصاباً، ما يرفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 38 ألفاً و243 شهيداً و88 ألفاً و33 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 7 مواطنين فلسطينيين في محافظة الوسطى، و9 آخرين بينهم طفل رضيع، شمال مدينة غزة، في الوقت الذي تتعرض فيه منطقة تل الهوى لقصف مدفعي وجوي كثيف. وفي مدينة دير البلح، أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين بينهم امرأة وطفلها وإصابة آخرين في قصف استهدف منزل أحد المواطنين.

واستقبل مستشفى العودة في مخيم النصيرات 13 مصاباً بجروح مختلفة بعد أن قصفت إسرائيل مدرسة تابعة لوكالة أونروا شمال مخيم النصيرات.

في السياق نفسه، تشهد مدينة غزة حالة من النزوح باتجاه مخيم النصيرات والأحياء الشمالية من المدينة مع توسع القصف الإسرائيلي وأوامر الإخلاء للمناطق السكنية. وأفاد شهود العيان في مخيم النصيرات بأن النازحين وصلوا في حالة صحية سيئة ويعانون الإرهاق لسيرهم مسافات طويلة.

وقالت إحدى النازحات إن الجيش الإسرائيلي توغل بشكل مفاجئ في منطقة شارع الصناعة غربي مدينة غزة، وحاصر عشرات العائلات. وأضافت: "الجيش طلب منّا مغادرة منازلنا وبعد ذلك بدأت الطائرات المُسيرة تُطلق النار على منازلنا". وذكرت أن "قوات الاحتلال أطلقت الكلاب علينا عندما خرجنا من منازلنا وأهانتنا بشكل متعمد وطالبتنا بالذهاب إلى مدينة دير البلح".

وأعلن المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة، أن "الجيش الإسرائيلي أجبرهم على إغلاق المستشفى بعد تعرض محيطه لإطلاق نار كثيف من طائرات مُسيرة إسرائيلية". وقال المستشفى في بيان، إن "النازحين وجميع المرضى أُجبروا على المغادرة مما يُعرِّضهم لخطر جسيم"، كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني خروج جميع النقاط الطبية والعيادات الطارئة التابعة للجمعية بمدينة غزة عن الخدمة بفعل الإنذارات الإسرائيلية بإخلاء عشرات المناطق.

والأحد، أجبر الجيش الإسرائيلي الآلاف من الفلسطينيين على إخلاء منازلهم في البلدة القديمة وحيَّي التفاح والدرج، شرقي مدينة غزة، والتوجه نحو المناطق الغربية، تحت تهديد القصف وبعد إنذارهم بالإخلاء تمهيداً لتنفيذ عملية عسكرية هناك. وفجر الاثنين فوجئ الفلسطينيون بتنفيذ جيش الاحتلال عملية برية في المناطق الغربية، مما اضطرهم إلى النزوح إلى أماكن أخرى، ليُصدر الاحتلال لاحقاً بياناً يطالب فيه السكان بإخلاء المناطق الغربية وبعض المناطق جنوبي المدينة، والتوجه بشكل فوري إلى منطقة المواصي غربي مدينة دير البلح، وسط القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلَّفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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