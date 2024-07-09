سياسة
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تخريج دفعة من ضباط الجيش الصومالي بعد تلقيهم تدريبات من الجيش التركي
أُقيم، اليوم الثلاثاء، حفل تخرج دفعة كبيرة من ضباط الجيش الصومالي، بعد إتمامهم بنجاح التدريبات التي تلقوها على يد الجيش التركي.
تخريج دفعة من ضباط الجيش الصومالي بعد تلقيهم تدريبات من الجيش التركي
مراسم حفل تخرج دفعة عسكرية بمقديشو / صورة: AFP
9 يوليو 2024

حضر مراسم الحفل الذي أُقيم في العاصمة الصومالية مقديشو، رئيس البلاد حسن شيخ محمود، ووزير الدفاع عبد القادر محمد نور، ورئيس الأركان العامة اللواء إبراهيم شيخ محيي الدين، وقائد القوات البحرية الأدميرال عبدي وارسمي عثمان. كما شارك في حفل التخرج، نائب السفير التركي في مقديشو أرماغان أردوغا.

ويوم الجمعة الماضي، انتظم حفل تخرج ضباط القوات البحرية والبرية والجوية الصومالية، عقب تلقيهم التدريبات اللازمة في قاعدة وأكاديمية تركسوم التركية العسكرية في العاصمة مقديشو.

وفي كلمته خلال الحفل، أشاد شيخ محمود بدعم تركيا للقوات المسلحة الصومالية، مقدماً شكره لها ولرئيسها رجب طيب أردوغان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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