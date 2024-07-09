حضر مراسم الحفل الذي أُقيم في العاصمة الصومالية مقديشو، رئيس البلاد حسن شيخ محمود، ووزير الدفاع عبد القادر محمد نور، ورئيس الأركان العامة اللواء إبراهيم شيخ محيي الدين، وقائد القوات البحرية الأدميرال عبدي وارسمي عثمان. كما شارك في حفل التخرج، نائب السفير التركي في مقديشو أرماغان أردوغا.

ويوم الجمعة الماضي، انتظم حفل تخرج ضباط القوات البحرية والبرية والجوية الصومالية، عقب تلقيهم التدريبات اللازمة في قاعدة وأكاديمية تركسوم التركية العسكرية في العاصمة مقديشو.

وفي كلمته خلال الحفل، أشاد شيخ محمود بدعم تركيا للقوات المسلحة الصومالية، مقدماً شكره لها ولرئيسها رجب طيب أردوغان.