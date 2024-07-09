سياسة
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قورتولموش: تركيا قادرة على إنتاج ما تحتاج إليه من الصناعات الدفاعية
أكد رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، أمس الاثنين، أن استبعاد تركيا من مشروع طائرة F-35 "ازدواجية معايير خطيرة"، مشدداً على قدرة تركيا على إنتاج ما تحتاج إليه من الصناعات الدفاعية.
قورتولموش: تركيا قادرة على إنتاج ما تحتاج إليه من الصناعات الدفاعية
يشارك رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش في قمة رؤساء برلمانات دول الناتو في العاصمة واشنطن. / صورة: AA
9 يوليو 2024

وقال قورتولموش خلال لقائه مع الصحفيين الأتراك في مقر سفارة أنقرة لدى واشنطن إن تركيا قادرة على إنتاج ما تحتاج إليه من الصناعات الدفاعية إذا تجاهل حلفاؤها تلبية حاجاتها بهذا المجال. وأضاف: "حقيقة استبعادنا من مشروع طائرة F-35 هي ازدواجية معايير خطيرة".

وأردف: "استُبعدت تركيا من مشروع كانت من مؤسسيه منذ البداية دون أي مبرر معقول". وتابع: "أصبحت تركيا دولة قادرة على المنافسة في العالم في هذه المجالات، وهي بوصفها دولة ذات سيادة تراعي أولوياتها في الأمن القومي مثلما تراعي تحالفاتها".

ورداً على سؤال يتعلق بشراء تركيا لمنظومة الدفاع الروسية S-400، قال إن موقف تركيا من التطورات في العراق وشمال سوريا واضح. وأردف: "ترى تركيا في المنظمات الإرهابية التي تقدم لها بعض الدول دعماً سياسياً ولوجستياً واستخباراتياً وحتى عسكرياً بين الحين والآخر تهديداً كبيراً".

وأوضح أن الغرض من شراء منظومة الدفاع S-400 هو حماية سلامة الأراضي التركية فقط. ولفت إلى أن قانون مكافحة أعداء أمريكا بالعقوبات (CAATSA) يستخدم أداةً سياسية ضد تركيا. وقال: "أعتقد أنها عقوبة غير عادلة وازدواجية في المعايير. لو لبى الغرب حاجاتنا من أنظمة الدفاع الجوي بالفعل لما وصلنا إلى هذه الحالة".

وحول الجهود الدبلوماسية التي تبذلها تركيا لوقف الحرب الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، شدد قورتولموش على ضرورة وقف إطلاق النار الدائم في فلسطين، وضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، من أجل حل القضية الفلسطينية.

يُذكر أن قورتولموش وصل الأحد الماضي إلى واشنطن للمشاركة في قمة رؤساء برلمانات الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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