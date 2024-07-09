ويشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ممثلاً عن تركيا في القمة التي يرأسها الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، ومن المتوقع أن تركز على الملف الأوكراني والدفاع الجماعي للحلف وروسيا والصين.

وهذه المرة الأولى التي تشارك فيها فنلندا والسويد في قمة الحلف، كما يشارك في القمة كل من أوكرانيا وأستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

أوكرانيا ودعمها

ومنذ عام 2022 يقدم أعضاء الناتو كل عام دعماً لأوكرانيا يُقدَّر بنحو 40 مليار يورو سنوياً، ومن المتوقع أن يتفق الأعضاء المشاركون في القمة على تقديم 40 مليار يورو إضافي لأوكرانيا، ومن ثم الاتفاق على استمرار الدعم لهذا البلد.

ويُنتظر خلال القمة أن يعقد بعض الأعضاء اتفاقيات عسكرية ثنائية مع كييف في إطار دعم أوكرانيا، فيما سيعلن الناتو أيضاً عن إنشاء مركز قيادة يُمكّنه من تنسيق الدعم الأمني ​​الدولي لأوكرانيا، ومن المتوقع أن يكون مقر مركز القيادة المذكور، الذي يضم مئات الأفراد، في ألمانيا.

ومن المتوقع أن يولي الناتو أهمية خاصة في قمة واشنطن لتعزيز قدرات الدفاع والردع الجماعية، وسيتعهد أعضاء الناتو في القمة بزيادة التعاون الصناعي والإنتاج، وستوافق الدول الأعضاء أيضاً على إنشاء قاعدة جديدة في بولندا لتعزيز نظام الدفاع الصاروخي الباليستي.

الصين

وخلال اجتماع قادة الناتو في لندن عام 2019 وضع الحلف الصين كتهديد، ومن المتوقع أن تشهد القمة الحالية تأكيداً لذلك التوصيف، خصوصاً بعد أن وجّه الأمين العام للحلف دعوة إلى زعماء أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية لحضور القمة.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن إيران والصين وكوريا الشمالية تدعم روسيا، وشدّد على أهمية التعاون الوثيق مع "الأصدقاء" ضد "الجهات الاستبدادية". وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تعمل القمة على توسيع العلاقات مع شركاء الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

ولانعقاد القمة في الولايات المتحدة قيمة رمزية، خصوصاً أنها الدولة التي شهدت تأسيس الحلف والتوقيع على ميثاقه الأساسي بحضور 12 دولة عام 1949. وسبق أن استضافت واشنطن قمة الناتو في الذكرى الخمسين لتأسيسها 1999، وكان آخر مرة استضافت فيها قمة للناتو عام 2012.