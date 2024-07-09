سياسة
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إعلام عبري: نتنياهو يطلب من المحكمة العليا بقاء معتقل "سدي تيمان" لأسرى غزة
كشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب ضمان بقاء سجن "سدي تيمان" بزعم أنه يحقق أغراض التحقيق المؤقت مع معتقلين من قطاع غزة.
إعلام عبري: نتنياهو يطلب من المحكمة العليا بقاء معتقل "سدي تيمان" لأسرى غزة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطلب بقاء سجن "سدي تيمان" لأسرى غزة / صورة: AA 
9 يوليو 2024

وعلى أثر تقارير عن تعذيب وقتل معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة داخله، تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس 5 جمعيات حقوقية إسرائيلية، يطالب بإغلاق فوري لمعتقل سدي تيمان العسكري.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء: "أبلغ نتنياهو المحكمة العليا ليلة الاثنين، أنه ينبغي اتخاذ جميع الإجراءات لضمان بقاء سدي تيمان منشأة احتجاز مؤقتة للتحقيق، وفرز المعتقلين قبل نقلهم إلى سجون أخرى"، مضيفة أن نتنياهو "قال إنه أصدر تعليماته لمجلس الأمن القومي بعقد جلسة استماع ختامية حول هذه المسألة، في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وأشارت إلى أن "مكتب المدعي العام للدولة أبلغ المحكمة العليا في رسالة، أن هناك حالياً 166 محتجزاً في المنشأة"، مؤكدة أن "رسالة نتنياهو تأتي بعد أن أبلغته المدعية العامة غالي بهراف ميارا الأسبوع الماضي، أن وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير إيتمار بن غفير، تمنع الجهود المبذولة لإخلاء المنشأة وإعادة إنشائها منشأةَ احتجاز مؤقتة، ويمكن أن يكون لها عواقب واسعة النطاق".

ولدى تقديم 5 جمعيات حقوقية إسرائيلية التماساً يطالب بإغلاق فوري لمعتقل "سدي تيمان" نهاية مايو/أيار الماضي، قالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (غير حكومية) في بيان، إن الالتماس يطالب "بوقف تعذيب المعتقلين في معتقل سدي تيمان وإغلاقه"، موضحة أنه "تراكمت أدلة عن عمليات جراحية تجرى في المعتقل من دون تخدير، واحتجاز المعتقلين لأيام في أوضاع قاسية، وتكبيل أطرافهم بصورة أدت إلى بتر الأعضاء".

وأكدت الجمعية، أنه يجري "تعصيب العينين لفترات طويلة حتى في أثناء تقديم العلاج الطبي وقضاء الحاجات، واحتجاز بعض المعتقلين تحت طائلة الضرب والانتهاكات"، مشيرة إلى أنه "حسب القانون، فإن الإعلان عن هذا المعتقل كمكان احتجاز وفق قانون المقاتلين غير الشرعيين، مشروط بضمان ظروف احتجاز لا تمس كرامتهم وصحتهم".

ومنذ بدء معاركه البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، وأفرج عن عدد ضئيل منهم لاحقاً، بينما لا يزال مصير الآخرين مجهولاً وسط شهادات عن عمليات تعذيب ممنهج بحق المعتقلين.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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