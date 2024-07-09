سياسة
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الادعاء الفرنسي يحقّق مع لوبان حول تمويل حملتها للانتخابات الرئاسية في 2022
نقل تليفزيون BFMTV الفرنسي اليوم الثلاثاء، عما سمَّاه "مصادر موثوقة"، أن النيابة العامة في باريس فتحت مؤخراً تحقيقاً قضائياً في شبهات تمويل غير مشروع للحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2022، لزعيمة جبهة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان.
الادعاء الفرنسي يحقّق مع لوبان حول تمويل حملتها للانتخابات الرئاسية في 2022
 مارين لوبان تواجه تحقيقاً بسبب "التمويل غير القانوني"  / صورة: Reuters
9 يوليو 2024

وفُتح التحقيق بموجب قرار اتخذه مكتب المدّعي العامّ بعد تقرير صدر في أبريل/نيسان الماضي عن اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي (CNCCFP)، بعد إثارة شبهات حول اختلاسها من أموال البرلمان الأوروبي لتمويل حملتها.

وبعد حصول حزبها في الانتخابات البرلمانية التي عُقِدت خلال عطلة نهاية الأسبوع على مقاعد أقل مما كان متوقعاً، تواجه لوبان عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات في السجن، وحظر الترشح لمناصب سياسية، إذا ثبتت إدانتها بعد المحاكمة التي ستبدأ في باريس في سبتمبر/أيلول القادم، بتهمة اختلاس الأموال.

وأكّد تليفزيون BFMTV، نقلاً عن مصادر متطابقة، أن مارين لوبان ليست المرشحة الوحيدة في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 التي شملها التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي.

الحزب متهم باختلاس من أموال البرلمان الأوروبي

ويرتبط التحقيق بسرقة حزب التجمع الوطني لأموال دافعي الضرائب من البرلمان الأوروبي، إذ تفيد المصادر بوجود أدلة دامغة على أن لوبان حصلت بشكل غير قانوني على نحو 620 ألف يورو نيابة عن حزبها.

ومن المقرَّر أن تُحاكَم لوبان في وقت لاحق من العام الجاري، إلى جانب 27 آخرين، بتهمة "إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي"، وهي اتهامات فنّدها حزب لوبان أيضاً.

في المقابل اتهمت المرشحة السابقة للرئاسة، القضاء بالتصرف بطريقة "سياسية قبل كل شيء"، مضيفة: "سنقدّم حججنا أمام المحكمة على أساسها"، كما نفي جميع المتورطين ارتكاب أي مخالفات.

والاختلاس جريمة يعاقَب عليها في فرنسا بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، كما تشمل العقوبات المتاحة للقضاة غرامات تعادل نحو مليون جنيه إسترليني. وفي قضية لوبان يسعى الادّعاء العامّ إلى "عقوبة إضافية تتمثل في الحرمان من حقّ الترشح للانتخابات، لمدة أقصاها خمس سنوات"، وفق مصدر قريب من القضية.

مصدر:TRT عربي
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