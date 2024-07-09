وقالت القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) إن مجاهديها تمكنوا "من تفجير عبوة مضادة للأفراد في تجمّع لجنود العدو وإيقاعهم بين قتيل وجريح قرب برج الرياض غرب حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة".

وأضافت الكتائب في بيان آخر: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 6 جنود في محور التقدم جنوب غربي حي تل الهوى وإيقاعهم بين قتيل وجريح".

وكشفت كذلك عن تفجير حقل ألغام في جرافتين عسكريتين إسرائيليتين من نوع "D9" ما أدى لاحتراقهما بشكل كامل قرب مسجد خالد بن الوليد غرب حي تل الهوى.

وأشارت إلى أن عناصرها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" بعبوة أرضية معدة مسبقاً في تل الهوى، ودمروا جيباً عسكرياً إسرائيلياً بقذيفة "الياسين 105" في شارع الصناعة جنوب غربي مدينة غزة.

وفي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، قالت كتائب القسام في بيان منفصل، إنها استهدفت 4 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" بقذائف "الياسين 105" في شارع بغداد وسط الحي.

الاحتلال يقرّ بإصابة 11 خلال يوم

في السياق، أظهرت المعطيات التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني، أن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وصل إلى 4125، ارتفاعاً من 4114 جرى رصدهم أمس.

وبذلك يكون عدد الجنود الجرحى خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 11 جندياً، قال الجيش إن "8 منهم أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة"، من دون تحديد مواقع إصابة البقية.

وفي السياق، أفادت معطيات جيش الاحتلال، الثلاثاء، بأن 2105 جنود وضباط أصيبوا في المعارك البرية في قطاع غزة، منذ اندلاعها في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفاعاً من 2097 جرى رصدهم أمس.

وطبقاً للمعطيات فإن 680 جندياً وضابطاً قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 324 بالمعارك البرية في غزة. ويواجه الجيش انتقادات بإخفاء العدد الفعلي لقتلاه ومصابيه من الجنود والضباط إثر الحرب الجارية.

وبالتزامن مع المعارك المستمرة بين الفصائل الفلسطينية وعناصر جيش الاحتلال في محاور عدة داخل قطاع غزة، تشهد الحدود الشمالية لإسرائيل توترات مستمرة إثر مواجهات حدودية أبرزها مع "حزب الله"، الذي يستخدم المسيرات وصواريخ الكاتيوشا في استهداف مواقع ومستوطنات الاحتلال.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنّها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما خلف أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.