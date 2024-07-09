وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان بأن جيش الاحتلال ارتكب "مجزرة مروّعة غرب مخيم النصيرات راح ضحيتها 17 شهيداً من عائلة أبو فريح بينهم 14 طفلاً وامرأة"، وأدان بأشد العبارات "ارتكاب إسرائيل للمجازر والجرائم ضد المدنيين واصطفاف الإدارة الأمريكية معه في جريمة الإبادة الجماعية".

وأضاف المكتب الإعلامي: "تأتي هذه المجزرة بالتزامن مع ارتكاب الاحتلال ست مجازر في مخيمات الوسطى، ما رفع أعداد الشهداء فيها إلى 29 شهيداً خلال ساعات، أغلبيتهم من الأطفال والنساء"، موضخاً أن ذلك "يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني للشهر العاشر على التوالي"، محملاً إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر المروّعة ضد المدنيين.

وقال شهود عيان ومصادر طبية، إن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية استهدفت تجمعاً لمدنيين في محيط سوق مخيم النصير ات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجراح متفاوتة بينهم أطفال. كما استشهد في وقت سابق اليوم 8 فلسطينيين بينهم 4 أطفال وامرأة في قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً لمدنيين في مخيم البريج وسط القطاع.

وخلفت حرب إسرائيل على غزة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.