سياسة
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الشرطة الفرنسية تعتقل عالم سياسة مناصراً لغزة بتهمة "دعم الإرهاب"
أعلن المحامي رفيق شِكّات، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة الفرنسية اعتقلت عالم السياسة فرانسوا بورغا المناصر لقضية غزة المحاصرة، بتهمة "الدفاع عن الإرهاب"، مشدداً على أن "مكان الأكاديمي ليس في مركز الشرطة".
الشرطة الفرنسية تعتقل عالم سياسة مناصراً لغزة بتهمة "دعم الإرهاب"
الشرطة الفرنسية تعتقل عالم سياسة مناصراً لغزة بعد شكوى منظمة يهودية / صورة: AA Archive
9 يوليو 2024

وأفاد شِكّات في منشور على منصة إكس، بأن الشرطة اعتقلت بورغا في مدينة إي أن بروفانس (Aix-en-Provence) جنوبي فرنسا "بدعوى دعمه للإرهاب"، مستنكراً هذه الخطوة.

وأضاف المحامي كذلك في تصريحات صحفية أن المنظمة اليهودية الأوروبية تقدمت بشكوى ضد بورغا، الخبير في شؤون العالم العربي والإسلاموفوبيا، بسبب إعادة نشره منشوراً عبر منصة إكس في 2 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوضح أن "بورغا يقدم إجابات صادقة مبنية على مكانته كباحث وعلى الكتب التي ألّفها"، كما "جرى الاستماع إليه في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والمحكمة الجنائية.. وقد طُرح عليه أسئلة حول النزاع (في غزة) وأتيحت له الفرصة للتعبير عن رأيه".

وكان بورغا أعرب علناً في مناسبات مختلفة عن دعمه لغزة، وقال في منشور على إكس في وقت سابق من العام الجاري، إنه يكنّ "الاحترام والتقدير لقادة حماس أكثر بكثير من قادة إسرائيل". كما انتقد موقف فرنسا من الحركة ووصفه بأنه "استسلام للسياسة الأمريكية والإسرائيلية".

وسبق أن استدعت الشرطة الفرنسية بورغا للاستجواب في نهاية يونيو/حزيران الماضي بتهمة "تمجيد الإرهاب".

وخلفت حرب إسرائيل على غزة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 126 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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