واستقبل البرهان رئيس وزراء إثيوبيا لدى وصوله إلى مطار بورتسودان، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية، مشيرة إلى أن آبي أحمد يجري مباحثات مع البرهان خلال الزيارة (غير معلنة المدة) وهي الأولى منذ اندلاع الحرب في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقدم البرهان الشكر لرئيس وزراء إثيوبيا على الزيارة، وكتب عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "شكراً دكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الشقيقة على زيارتك وتضامنك مع حكومة وشعب السودان".

والاثنين، ذكرت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة السوداني (خاصة)، أن آبي أحمد سيبحث الأوضاع في السودان وسبل إنهاء القتال.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني بقيادة البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حرباً خلفت نحو 15 ألف قتيل ونحو 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.