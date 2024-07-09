وفي السابق كان يمكن للمطورين في الصين استخدام أدوات OpenAI عبر شبكات VPN، رغم منع الحكومة الصينية لنموذج ChatGPT، والآن ومع حظر الجانب الأمريكي جميع خدمات الشركة، يبحث المطورون الصينيون عن بدائل ممكنة بشكل عاجل.

وأثار هذا الحظر الكامل لأدوات عملاق الذكاء الصناعي، قلقاً كبيراً داخل المجتمع التقني في الصين، ورغم هذه المخاوف، أتاح قرار OpenAI فرصاً جديدة للشركات الصينية الناشئة في هذا المجال، مثل SenseTime وBaidu وZhipu AI.

حظر OpenAI يعزز التنافس في الصين

وبعد حظر OpenAI في البلاد، كشفت شركة SenseTime، خلال مؤتمر الذكاء الصناعي في شنغهاي، انعقد بين الثالث والسابع من يوليو/تموز الجاري، عن نموذجها الجديد SenseNova 5.5، الذي تدعي أن نموذجها الجديد يعادل GPT-4.

ويهدف إطلاق هذا النموذج لجذب المستخدمين من خلال تقديم 50 مليون رمز مجاني وتسهيلات انتقال مجانية للعملاء من OpenAI، وقد أظهر مهارات متقدمة، مثل التعرف على لعب الدمى ووصفها، وإعطاء ملاحظات حول صور الرسم، وكذلك قراءة وتلخيص النصوص بشكل فوري.

أما شركة Baichuan، فأطلقت برنامج الدردشة الآلي الخاص بها Baichuan4، وهو نموذج يدعي أنه أقوى من GPT-4 الخاص بـ "OpenAI" الأمريكية، إذ إنه "مصمم خصيصاً لقطاع الرعاية الصحية"، كما صرحت الشركة دون الخوض في التفاصيل، حسب ما ذكره موقع "Asia Nikkei".

وتُعتبر الصين موطناً لأكثر من 130 نموذجاً مولداً للذكاء الصناعي وتشكل 40% من الإجمالي العالمي، بعد الولايات المتحدة، وبينما كانت الشركات الأمريكية مثل OpenAI في طليعة الذكاء الصناعي التوليدي، دخلت الشركات الصينية في منافسة قد تؤثر في هوامش أرباحها وقدراتها الابتكارية وخاصة بعد قرار حظر OpenAI، وفق الموقع التقني "إنترستنج إنجينيرنج" .

وذكر تقرير حديث من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، أن الصين أصبحت الدولة الرائدة في براءات اختراع الذكاء الصناعي التوليدي، إذ قدمت أكثر من ستة أضعاف براءات الاختراع التي قدمتها الولايات المتحدة.