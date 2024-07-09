وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان إن غالانت أجرى صباح الثلاثاء مناقشة حول الترتيبات الأمنية ​​لتجنيد أفراد من الحريديم في الجيش، مشيرة إلى مشاركة "رئيس الأركان هرتسي هليفي ونائب رئيس الأركان اللواء أمير برعام" ومسؤولين آخرين في المناقشات.

وبحسب البيان، وافق الوزير في نهاية المناقشة على توصية الجيش باستدعاء أفراد من الحريديم للخدمة من شهر أغسطس/آب. ولم يذكر عدد أفراد المتشددين الذين سيجري استدعاؤهم للخدمة.

لكن صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية الخاصة نقلت عن الجيش أنه يمكنه دمج "نحو 3000 من الحريديم بصفوفه على الفور، إضافة إلى 1800 مجندين بالفعل"، مضيفة أن العدد المذكور هو من بين نحو 10000-12000 طالب من الحريديم في الصفوف الدراسية حالياً.

ويشكل الحريديم نحو 13% من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 مليون نسمة، وعادة لا يخدمون في الجيش بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاماً بالخدمة العسكرية.

وأثار إعفاء المتشددين دينياً من التجنيد احتجاجات في الأشهر القليلة الماضية، نظمها إسرائيليون غاضبون بسبب عدم توزيع خطر القتال في غزة بالتساوي. وهو ما قابله المتشددون باحتجاجات وإغلاق للطرق ورفع لافتات كُتب عليها "الموت قبل التجنيد".

وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي لا يمتثل طلابها للخدمة العسكرية.

لكن تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي الكبيرة بتلك الحرب، زاد من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في "تحمّل أعباء الحرب".