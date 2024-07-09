سياسة
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"كومة من الدمار".. الاحتلال ينسحب من طولكرم بالضفة مخلفاً أضراراً كبيرة
انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من مدينة طولكرم ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد عملية عسكرية استمرت 12 ساعة.
"كومة من الدمار".. الاحتلال ينسحب من طولكرم بالضفة مخلفاً أضراراً كبيرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من مخيمي طولكرم ونور شمس تاركاً دماراً واسعاً / صورة: AA
9 يوليو 2024

وأفاد شهود عيان بأن قوات جيش الاحتلال انسحبت من المدينة ومخيمي طولكرم ونور شمس، بعد عملية عسكرية خلفت أضراراً كبيرة في البنية التحتية، فقد دمرت جرافات عسكرية شوارع رئيسية وشبكات المياه والصرف الصحي، واقتلعت أعمدة كهرباء، وجرفت الشارع العام لمدينة طولكرم المار قرب مخيم نور شمس، وحولته إلى خندق بعمق أكثر من 3 أمتار.

وفجر الثلاثاء، اقتحم جيش الاحتلال طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس من محاور عدة، ونشر قناصته على أسطح عدد من المباني، وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين، وسمعت أصوات انفجارات داخل المخيم وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية، بينما حلقت طائرات الاستطلاع في سماء المدينة على ارتفاع منخفض، وفق شهود عيان.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، عمليات التجريف والدمار الكبير الذي خلفته الجرافات الإسرائيلية، كما تناقل ناشطون مقطعاً يظهر تفجير جرافة عسكرية، بينما قال شهود عيان إن العملية العسكرية الإسرائيلية تركزت في مخيم نور شمس، إذ دمرت الجرافات شوارع ومحال تجارية ومنازل ومركبات، لدرجة أن "المخيم بات كومة من الدمار".

في المقابل، قالت كل من "كتائب القسام"، و"كتائب شهداء الأقصى"، و"سرايا القدس"، الأجنحة العسكرية لحركات حماس وفتح والجهاد الإسلامي، إنها تخوض اشتباكات مسلحة مع الجيش الإسرائيلي في محاور عدة بالمدينة ومخيمها.

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد جيش الاحتلال ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية؛ ما أدى لاستشهاد 572 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى نحو 5 آلاف و350 جريحاً.

بينما خلفت حرب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق على غزة، أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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