سياسة
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رئيس البرلمان التركي يدعو دول الناتو لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة
دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، اليوم الثلاثاء، أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" كافة إلى وضع حد لـ"عدوانية" حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبناء السلام الدائم بشكل فوري.
رئيس البرلمان التركي يدعو دول الناتو لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة
رئيس البرلمان التركي يدعو دول الناتو لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة / صورة: AA
9 يوليو 2024

وقال قورتولموش خلال قمة رؤساء برلمانات حلف شمال الأطلسي في العاصمة الأمريكية واشنطن: "ندعو جميع حلفاء الناتو إلى وضع حد لعدوانية حكومة نتنياهو وبناء السلام الدائم بشكل عاجل".

وطالب بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون عوائق ودعم حل الدولتين، مشدداً على أنه: "بصفتنا أعضاء في أقوى منظمة دفاعية في العالم، لا يمكننا أن نتجاهل الكارثة الإنسانية بغزة، ويجب أن تتوقف المذابح الإسرائيلية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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