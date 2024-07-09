سياسة
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مقتل إسرائيليين اثنين بقصف من لبنان على الجولان المحتل
أفادت مصادر عبرية، بمقتل إسرائيليين اثنين وسط الجولان السوري المحتل، مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف صاروخي من لبنان، بينما أعلن حزب الله أن القصف جاء رداً على "الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو على طريق دمشق-بيروت".​​ ​​​​​
مقتل إسرائيليين اثنين بقصف من لبنان على الجولان المحتل
شرطة الاحتلال تعمل على تأمين طريق بينما يتصاعد الدخان بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، في مرتفعات الجولان في 9 يوليو/تموز 2024، / صورة: AFP
9 يوليو 2024

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية المعروفة باسم "نجمة داود الحمراء"، في بيان مقتضب: "قتل شخصان بإصابة مباشرة لسيارة وسط الجولان".

وقبل ذلك بوقت قصير، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الشخصين أُصيبا بجروح بالغة جراء إصابة سيارتهما بصاروخ أطلق من لبنان، قبل أن يتأكد مقتلهما لاحقاً، ولم توضح ما إذا كان القتيلان عسكريين أم لا، مشيرة إلى اندلاع حرائق عدة في منطقة وسط الجولان السوري المحتل جراء سقوط الصواريخ القادمة من لبنان.

وبدوره، أكد جيش الاحتلال عبر بيان، رصد إطلاق نحو 40 صاروخاً، مساء الثلاثاء، في أحدث قصف صاروخي من لبنان تجاه الجولان، من دون أن يوضح ما إذا كان اعترض بعضها.

في المقابل، أعلن "حزب الله" في بيان، أنه "قصف على دفعات مقر قيادة فرقة الجولان 210 (بالجيش الإسرائيلي) ‏في قاعدة نفح، وذلك بالعشرات من صواريخ الكاتيوشا"، موضحاً أن القصف جاء رداً على "الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو على طريق دمشق-بيروت".​​ ​​​​​

وكانت قناة "LBC" اللبنانية المحلية قالت إن "الحاج أبو الفضل قرنبش المرافق السابق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قُتل في غارة إسرائيلية، الثلاثاء، استهدفت سيارته على طريق دمشق-بيروت"، وهو ما أكده حزب الله لاحقاً، وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى "حزب الله" في موجة المواجهات الحالية مع إسرائيل إلى 366، استناداً إلى إعلانات رسمية من الحزب.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان أبرزها "حزب الله" مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني، وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين الجانبين.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنّها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما خلف أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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