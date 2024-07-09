سياسة
3 دقيقة قراءة
تركيا تدين مجزرة الاحتلال في مدرسة تؤوي نازحين بخان يونس
أدانت وزارة الخارجية التركية إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل عشرات المدنيين إثر قصف جوي استهدف، مساء الثلاثاء، بوابة مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
تركيا تدين مجزرة الاحتلال في مدرسة تؤوي نازحين بخان يونس
مبنى وزارة الخارجية التركية / Others
9 يوليو 2024

وعبرت الوزارة، في بيان لها مساء الثلاثاء، عن استنكارها للهجوم الإسرائيلي على مدرسة تؤوي النازحين في مدينة خان يونس، وقالت: "نُدين قتل إسرائيل عشرات المدنيين الأبرياء في مدرسة لجأ إليها الفلسطينيون في مدينة خان يونس بغزة".

وأضاف البيان أن "اكتشاف المقابر الجماعية في خان يونس واستهداف 4 مدارس هناك في الأيام الأربعة الماضية دليل ملموس على أن إسرائيل تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني بالكامل".

وشددت الخارجية التركية على أن "هذه الهجمات تظهر أن حكومة نتنياهو تهدف إلى تقويض مفاوضات وقف إطلاق النار"، مشيرة إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين سيحاسَبون أمام القانون على هذه الأفعال التي تتجاهل جميع القيم الإنسانية والقانون الدولي".

وخلف قصف جوي إسرائيلي استهدف، مساء الثلاثاء، بوابة مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين جنوبي قطاع غزة، 25 شهيداً وأكثر من 53 مصاباً، حسب وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان إن "عدد شهداء مجزرة الاحتلال بحق النازحين في مدرسة العودة ببلدة عبسان شرق مدينة خان يونس ارتفع إلى 25"، وأوضحت أن عدد الإصابات زاد على "53 بينها حالات خطيرة وحرجة ما زالت الطواقم الطبية تتعامل معها".

وفي 1 يوليو/تموز الجاري، أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مناطق شرقية من خان يونس، من بينها بلدة عبسان، بمغادرتها بدعوى أنها "منطقة قتال خطيرة".

ولم يستجب عدد من النازحين لهذا الأمر الذي يجبرهم على النزوح القسري تحت تهديد القصف، وذلك لعدم وجود أماكن يمكن أن يتوجهوا إليها بعد اكتظاظ المناطق التي تدعي إسرائيل أنها "آمنة" بالنازحين.

ومنذ بداية الحرب، استهدف جيش الاحتلال عدداً من مراكز إيواء النازحين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من القطاع، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وسط إدانات عربية ودولية ومطالبات بوقف تعريض مراكز الإيواء للخطر لكن دون استجابة إسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us