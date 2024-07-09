وعبرت الوزارة، في بيان لها مساء الثلاثاء، عن استنكارها للهجوم الإسرائيلي على مدرسة تؤوي النازحين في مدينة خان يونس، وقالت: "نُدين قتل إسرائيل عشرات المدنيين الأبرياء في مدرسة لجأ إليها الفلسطينيون في مدينة خان يونس بغزة".

وأضاف البيان أن "اكتشاف المقابر الجماعية في خان يونس واستهداف 4 مدارس هناك في الأيام الأربعة الماضية دليل ملموس على أن إسرائيل تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني بالكامل".

وشددت الخارجية التركية على أن "هذه الهجمات تظهر أن حكومة نتنياهو تهدف إلى تقويض مفاوضات وقف إطلاق النار"، مشيرة إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين سيحاسَبون أمام القانون على هذه الأفعال التي تتجاهل جميع القيم الإنسانية والقانون الدولي".

وخلف قصف جوي إسرائيلي استهدف، مساء الثلاثاء، بوابة مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين جنوبي قطاع غزة، 25 شهيداً وأكثر من 53 مصاباً، حسب وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان إن "عدد شهداء مجزرة الاحتلال بحق النازحين في مدرسة العودة ببلدة عبسان شرق مدينة خان يونس ارتفع إلى 25"، وأوضحت أن عدد الإصابات زاد على "53 بينها حالات خطيرة وحرجة ما زالت الطواقم الطبية تتعامل معها".

وفي 1 يوليو/تموز الجاري، أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مناطق شرقية من خان يونس، من بينها بلدة عبسان، بمغادرتها بدعوى أنها "منطقة قتال خطيرة".

ولم يستجب عدد من النازحين لهذا الأمر الذي يجبرهم على النزوح القسري تحت تهديد القصف، وذلك لعدم وجود أماكن يمكن أن يتوجهوا إليها بعد اكتظاظ المناطق التي تدعي إسرائيل أنها "آمنة" بالنازحين.

ومنذ بداية الحرب، استهدف جيش الاحتلال عدداً من مراكز إيواء النازحين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من القطاع، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وسط إدانات عربية ودولية ومطالبات بوقف تعريض مراكز الإيواء للخطر لكن دون استجابة إسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.