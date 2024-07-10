وشارك الرئيس التركي برفقة عقيلته أمينة أردوغان، ودخل زعماء دول الناتو مع زوجاتهم قاعة الاحتفال أولاً، ومن ثم زعماء أوكرانيا وأستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية المدعوون.

وبدأت قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تستمر لـ3 أيام، بالاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الحلف، وحضر الحفل قادة 32 دولة عضوة في الناتو، إذ صعدوا إلى المنصة برفقة الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ.

والتقط رؤساء الدول والحكومات المشاركون في القمة صورة جماعية في بداية الحفل، كما جرى بعد ذلك عرض فيديو يحتوي على صور لأحداث مختلفة مثل: الحرب العالمية الثانية (1939-1945) وتأسيس حلف الناتو (1949)، وحرب البوسنة (1992-1995)، والحرب الروسية-الأوكرانية (منذ 2022).

وفي كلمة له خلال بداية الحفل، أوضح ستولتنبرغ، أنه يُكنُّ احتراماً كبيراً لـ"معاهدة شمال الأطلسي"، وأكد أن السلام يجري الحفاظ عليه بفضل هذه الاتفاقية، مذكراً أن حلف الناتو، برز إلى الواجهة باعتباره التحالف الأكثر نجاحاً في التاريخ.

وأضاف: "في الذكرى السنوية الـ75 لتأسيسنا، يمكننا أن نقول بسهولة إن حلف الناتو ليس التحالف الأكثر نجاحاً والأقوى فحسب، بل هو أيضاً التحالف الأطول أمداً في التاريخ".

وقال ستولتنبرغ: "إن حرب روسيا ضد أوكرانيا أكبر أزمة أمنية"، وأشار إلى أن حلفاء الناتو قدموا دعماً غير مسبوق لأوكرانيا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في قمة رؤساء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع بعض الزعماء.

ويرافق الرئيس التركي عقيلته أمينة أردوغان، ووزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ومدير مكتب الرئاسة حسن دوغان.

كما يرافقه كبير مستشاري الرئاسة للسياسات الخارجية والأمن السفير عاكف تشاغاطاي قيليج، ونائب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تشاغاطاي أوزدمير، ونائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم تشيغدام قرة أصلان.