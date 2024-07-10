سياسة
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أردوغان يلتقي رئيس وزراء المجر على هامش قمة الناتو بواشنطن
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش مشاركتهما في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).
أردوغان يلتقي رئيس وزراء المجر على هامش قمة الناتو بواشنطن
أردوغان يلتقي أوربان في العاصمة الأمريكية واشنطن / صورة: دائرة الاتصال في الرئاسة التركية / Others
10 يوليو 2024

وقال بيان لرئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية: "إن أردوغان وأوربان ناقشا خلال اللقاء العلاقات الثنائية، كما بحثا عدداً من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين".

وأورد البيان أن الرئيس التركي ورئيس وزراء المجر ناقشا مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، وذكر أردوغان أنه يتوقع دعم المجر خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي لعملية انضمام تركيا.

وأكد الرئيس التركي أن أنقرة تواصل جهودها السلمية لإنهاء الحرب الأوكرانية-الروسية والهجمات الإسرائيلية على غزة، وقال أردوغان إنه "يتعين على المجتمع الدولي زيادة جهوده لإحلال السلام في هذه المناطق".

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ومسؤولين آخرين.

وشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، في حفل إحياء الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي أقيم في قاعة "أندرو دبليو ميلون" في العاصمة واشنطن، حيث جرى توقيع "معاهدة شمال الأطلسي" من قِبل 12 دولة في عام 1949.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل أردوغان إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في قمة رؤساء حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تستمر لـ3 أيام، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع بعض الزعماء.

ويرافق الرئيس التركي عقيلته أمينة أردوغان، ووزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ومدير مكتب الرئاسة حسن دوغان.

كما يرافق أردوغان كبير مستشاري الرئاسة للسياسات الخارجية والأمن السفير عاكف تشاغاطاي قيليج، ونائب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تشاغاطاي أوزدمير، ونائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم تشيغدام قرة أصلان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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