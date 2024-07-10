وافتتح منتخب "الديوك" التسجيل عن طريق راندال كولو مواني في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة عرضية متقنة من زميله كيليان مبابي، حولها برأسية في شباك الحارس الإسباني، أوناي سيمون.

وأدرك المنتخب الإسباني هدف التعادل في الدقيقة 21 عن طريق الموهبة الصاعدة، لامين يامال بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت في أعلى القائم وسكنت الشباك.

وتمكن منتخب "لا روخا" من تسجيل هدف ثان عبر داني أولمو في الدقيقة 25، بعد مجهود فردي إذ توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية ارتطمت بالمدافع الفرنسي جول كوندي وسكنت الشباك.

وصنع لامين يامال التاريخ في نصف نهائي بطولة أوروبا 2024 بين إسبانيا وفرنسا، إذ أصبح أصغر لاعب يسجل في بطولة كبرى (كأس العالم وكأس أمم أوروبا) بعد تسجيله هدفاً رائعاً من خارج منطقة الجزاء.

وسجل يامال هدف التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة 21 للشوط الأول، بعمر 16 عاماً و362 يوماً، متجاوزاً الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البرازيلي بيليه في كأس العالم للعام 1958 (17 عاماً و244 يوماً) وكان في مباراة ربع النهائي ضد منتخب ويلز.

كما تخطى الجناح الإسباني اليافع الرقم القياسي للسويسري يوهان فولانتين في بطولة أوروبا، أمام فرنسا في "يورو 2004" وكان عمره 18 عاما و141 يوما، وكان يامال حطّم الرقم القياسي لأصغر لاعب يشارك في نهائيات كأس أمم أوروبا عندما خاض اللقاء الافتتاحي للدورة الحالية أمام كرواتيا.

ويلتقي منتخب إسبانيا في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" مع الفائز من مباراة إنجلترا وهولندا في نصف النهائي الآخر، والمقرر إقامتها الأربعاء، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، بدورتموند.

وهذه هي المرة الخامسة التي يتأهل فيها منتخب إسبانيا إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا، ويبحث عن تحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه.