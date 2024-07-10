وقال الوزير عن حزب الليكود، في مقابلة مع القناة 12 العبرية الخاصة مساء الثلاثاء: "إن وضع الائتلاف سيئ وقد ينهار"، وذلك على وقع تصاعد التوتر بين مكونات ائتلاف حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو.

وحذر زوهار من العواقب المحتملة لانتخابات مبكرة في إسرائيل وقال: "إن الانتخابات تعطي مكافأة لأعدائنا"، وتابع: "إذا ذهبنا إلى الانتخابات، فإن الجنود في غزة سيتعاركون فيما بينهم داخل ناقلات الجند حول من سيصوتون له".

واعتبر الوزير الإسرائيلي أن "سلوك التحالف اليوم وسقوطه يمكن أن يؤديا إلى خسارة الحرب"، وأضاف: "يجب خوض هذه الحرب معاً. الحل أن تنضم أحزاب في المعارضة إلى الائتلاف".

وسبق أن أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، وعدد من قادة الأحزاب المعارضة بينهم يائير غولان، رئيس حزب الديمقراطيين أنهم لن يجلسوا في حكومة واحدة مع وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.

وتصاعد الخلاف بين أحزاب الائتلاف الحكومي في إسرائيل إثر تهديد حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) برئاسة بن غفير، بعدم التصويت على مشاريع قوانين في الكنيست (البرلمان)، إلا بعد ضمه إلى المنتدى الأمني لإدارة الحرب.

وفي 9 يونيو/حزيران الماضي، أعلن عضوا مجلس الحرب من حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس وغادي آيزنكوت، انسحابهما من مجلس الحرب، ولاحقاً، جرى حل المجلس وفق وسائل إعلام عبرية، لكن نتنياهو واصل إجراء المشاورات المتعلقة بإدارة الحرب في منتدى أصغر يضم وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس حزب "شاس" آرييه درعي، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.