وأصدر زعماء الدول المذكورة، أمس الثلاثاء، بياناً على هامش مشاركتهم في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، قالوا فيه إنهم عازمون على توفير قدرات دفاع جوي إضافية لأوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد "العدوان الروسي المستمر".

وأضاف البيان: "اليوم، نعلن أننا زوّدنا أوكرانيا بشكل جماعي بأنظمة دفاع جوي استراتيجية، بما في ذلك بطاريات باتريوت"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وشركاءها يخططون لتوفير عشرات من أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية لأوكرانيا في الأشهر المقبلة.

بدوره، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة ألقاها، خلال حضوره احتفالاً بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الناتو: "اليوم، أود أن أعلن أننا سنقدم تبرعاً تاريخيّاً للدفاع الجوي لأوكرانيا. وستقدم الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا ورومانيا وإيطاليا معدات لـ5 أنظمة دفاع جوي استراتيجية إضافية لأوكرانيا".

وتابع بايدن: "وفي الأشهر المقبلة، ستقدم الولايات المتحدة وشركاؤها معدات لأوكرانيا وسوف توفر عشرات من أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية الإضافية لكييف".

وتابع: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتوقف في أوكرانيا، لكن اعلموا أن أوكرانيا ستوقف بوتين، خصوصاً مع دعمنا الجماعي لكييف".

تزامناً مع ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب ألقاه، الثلاثاء، أمام معهد رونالد ريغان في واشنطن على هامش قمة الناتو، مقتل 43 شخصاً وإصابة 200 آخرين، في القصف الصاروخي الروسي الذي استهدف قبل أيام، مستشفى أوخماتديت للأطفال في العاصمة كييف.

ويسعى زيلينسكي من خلال مشاركته في قمة الناتو، حث الحلفاء على تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في حربها المستمرة منذ عامين ضد روسيا.

يذكر أن واشنطن تحتضن لثلاثة أيام قمة حلف الناتو، ويمثل تركيا في القمة رئيسها رجب طيب أردوغان.