وأغلق المتظاهرون الإسرائيليون الذين حملوا لافتة كبيرة كُتب عليها "كفى لحكومة الدمار" الطريق السريع رقم 4، ما سبّب أزمة مرورية في وقت الذروة بالمدينة، كما أشعلوا النيران في إطارات السيارات.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها: "وصل ضباط شرطة إلى مظاهرة احتجاجية على الطريق رقم 4 حيث زُعم أن بعض المتظاهرين انتهكوا النظام العام، فيما ألحقوا أضراراً بأنظمة المرور من خلال إغلاق الطريق بالإطارات المشتعلة"، مضيفة أن الشرطة "وقفت 9 مشتبَه في تورُّطهم على ذمة التحقيق، وأعيد فتح المحور المروري".

وفي الأسابيع الأخيرة صعّد معارضون إسرائيليون نشاطهم الاحتجاجي، مطالبين بتقديم توقيت الانتخابات العامة، إلى جانب عقد اتفاق للتبادل بين محتجَزين إسرائيليين في غزة وأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق نار في غزة.

يأتي تصعيد الضغط في الشارع الإسرائيلي مع إعادة زخم المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية ضمن جهود وساطة تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر، للتوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمّرة على غزة، أسفرت عن أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.