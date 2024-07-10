وقال الجيش في منشورات: "إلى كل من في مدينة غزة، الممرات الآمنة تمكنكم من المرور بسرعة وبلا تفتيش من مدينة غزة إلى المآوي في دير البلح والزوايدة". وتابع: "نعلمكم أن شوارع طارق بن زياد وعمر المختار تعتبر ممرات آمنة للعبور غرباً إلى شارع الرشيد (البحر) ومن هناك جنوباً". وهدد الجيش بأن مدينة غزة "ستبقى منطقة قتال خطيرة".

في السياق ذاته قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني، في منشور على منصة إكس: "في غزة، قُصفت 4 مدارس خلال الأيام الأربعة الماضية"، مضيفاً أنه "منذ بدء الحرب قُصف ثلثا مدارس الأونروا في غزة، بعضها فُجّر بالكامل، وعديد منها لحقت به أضرار بالغة".

وأكد لازاريني أن "المدارس تحولت من أماكن آمنة للتعليم والأمل للأطفال، إلى ملاجئ مكتظة، وغالباً ينتهي بها الأمر إلى مكان للموت والبؤس". وبيّن أنه "بعد مرور 9 أشهر (من الحرب)، وتحت أنظارنا، لا تزال عمليات القتل والدمار مستمرة بلا هوادة". كما شدد بالوقت ذاته على أن "غزة ليست مكاناً آمناً للأطفال"، مؤكدا على أن "التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي لا يمكن أن يصبح الوضع الطبيعي الجديد".

قصف على كافة القطاع

واستشهد 8 فلسطينيين بينهم 6 أطفال وأصيب 10 آخرون بينهم نساء، في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع. واستهدفت طائرات الاحتلال أيضاً، محلات تجارية في محيط البلدية بالمخيم ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وتدميرها. كما نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في منطقة المغراقة شمال المخيم.

وفي مدينة غزة، أعلنت الخدمات الطبية للإسعاف والطوارئ بالقطاع، إصابة 10 فلسطينيين على الأقل، في غارات إسرائيلية على شارع النصر. كما قصف الاحتلال مناطق مختلفة من حي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، ما أوقع عدداً من الإصابات.

وجددت مدفعية الاحتلال قصفها لمناطق جنوب غرب المدينة، ما أسفر عن إصابة عديد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء. فيما ناشد عدد من العائلات بإخراج وإنقاذ المصابين منها بعد محاصرتهم من الجيش الذي توغل في مناطقهم فجر الاثنين. وقالت مصادر إن "عدداً من الشهداء في الطرقات في منطقة حي الصبرة جنوب مدينة غزة، في حين يتعذر انتشالهم بسبب التوغل الإسرائيلي وكثافة القصف".

وتحدثت مصادر محلية عن سقوط عدد من الجرحى في قصف الاحتلال منزلاً في حي الدرج وسط مدينة غزة، تزامنا مع شنّ الاحتلال قصفاً مدفعياً شمال جسر وادي غزة من جهة شارع صلاح الدين وأرض أبو حجير شمال المنطقة الوسطى.

وفي جنوب القطاع، استشهد فلسطينيَّين وأصيب 6 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس. كما قال شهود عيان إن جيش الاحتلال استهدف "مجموعة مواطنين في مدينة رفح (جنوب)" ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانٍ إن طواقم غرفة العمليات "تتلقى عشرات نداءات الاستغاثات الإنسانية من مدينة غزة، دون القدرة على الوصول للمستغيثين بسبب خطورة المناطق المستهدفة وكثافة القصف فيها". وأوضحت الجمعية أن "الأنباء الميدانية الواردة من محافظة غزة تفيد بأن أوضاع السكان مأساوية للغاية".