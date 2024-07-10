وأضافت وزارة الدفاع التركية في البيان الذي أرفقته بمشاهد من العملية: "عملياتنا مستمرة بفاعلية وحزم للقضاء على الإرهاب من مصدره. وحُيِّد 3 إرهابيين من تنظيم PKK الإرهابي في منطقة كارة شمالي العراق. ستستمر عملياتنا بلا توقف".

وسبق أن أعلنت الوزارة استهداف مواقع للتنظيم الإرهابي في مناطق كارة وهاكورك وقنديل وأسوس شمالي العراق، في عملية جوية أسفرت عن تدمير 37 هدفاً، تتكون من ملاجئ وكهوف ومستودعات يستخدمها التنظيم الإرهابي.

ويتخذ التنظيم الإرهابي جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية ويشن منها هجمات على الداخل التركي. وتنفذ تركيا عدة عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.