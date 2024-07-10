سياسة
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وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 3 إرهابيين في كارة شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء، تحييد 3 إرهابيين تابعين لتنظيم PKK الإرهابي، في منطقة كارة شمالي العراق. وقالت في بيانٍ لها إن القوات التركية تواصل عملياتها الهادفة إلى "القضاء على الإرهاب في منابعه".
وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 3 إرهابيين في كارة شمالي العراق
مشاهد نشرتها وزارة الدفاع التركية من العملية التي حيّدت فيها 3 إرهابيين في كارة شمالي العراق اليوم / صورة: AA
10 يوليو 2024

وأضافت وزارة الدفاع التركية في البيان الذي أرفقته بمشاهد من العملية: "عملياتنا مستمرة بفاعلية وحزم للقضاء على الإرهاب من مصدره. وحُيِّد 3 إرهابيين من تنظيم PKK الإرهابي في منطقة كارة شمالي العراق. ستستمر عملياتنا بلا توقف".

وسبق أن أعلنت الوزارة استهداف مواقع للتنظيم الإرهابي في مناطق كارة وهاكورك وقنديل وأسوس شمالي العراق، في عملية جوية أسفرت عن تدمير 37 هدفاً، تتكون من ملاجئ وكهوف ومستودعات يستخدمها التنظيم الإرهابي.

ويتخذ التنظيم الإرهابي جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية ويشن منها هجمات على الداخل التركي. وتنفذ تركيا عدة عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي
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