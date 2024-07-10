وقال مجلس القضاء العراقي في بيان، إن "الإرهابية أقدمت على احتجاز النساء الأيزيديات في دارها، خطفتهن عصابات داعش الإرهابية في قضاء سنجار غربيّ محافظة نينوى".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019 أعلنت تركيا توقيف أرملة أبو بكر البغدادي وابنته مع 10 أشخاص آخرين، وصرح مسؤول تركي آنذاك بأن زوجة البغدادي، وتُدعى أسماء فوزي محمد الكبيسي، "قدمت معلومات عديدة حول موضوع البغدادي والعمل الداخلي لتنظيم داعش".

وقُتل البغدادي في عملية إنزال جوي أمريكية في أكتوبر/تشرين الأول 2019، في ريف محافظة إدلب شمالي سوريا، وكان العراق أعلن عام 2017 تحقيق النصر على داعش الإرهابي باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تُقدَّر بنحو ثلث مساحة البلاد واجتاحها التنظيم صيف 2014.