سياسة
2 دقيقة قراءة
"عملت مع عصابات داعش الإرهابية".. القضاء العراقي يحكم بإعدام أرملة البغدادي
أصدرت محكمة عراقية الأربعاء، حكماً بإعدام أرملة زعيم تنظيم داعش الإرهابي الأسبق أبو بكر البغدادي، وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) بأن محكمة جنايات الكرخ أصدرت الحكم بالإعدام بعد إدانتها بجريمة العمل مع "عصابات داعش الإرهابية".
"عملت مع عصابات داعش الإرهابية".. القضاء العراقي يحكم بإعدام أرملة البغدادي
أرملة الزعيم الأسبق لتنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي / صورة: AFP
10 يوليو 2024

وقال مجلس القضاء العراقي في بيان، إن "الإرهابية أقدمت على احتجاز النساء الأيزيديات في دارها، خطفتهن عصابات داعش الإرهابية في قضاء سنجار غربيّ محافظة نينوى".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019 أعلنت تركيا توقيف أرملة أبو بكر البغدادي وابنته مع 10 أشخاص آخرين، وصرح مسؤول تركي آنذاك بأن زوجة البغدادي، وتُدعى أسماء فوزي محمد الكبيسي، "قدمت معلومات عديدة حول موضوع البغدادي والعمل الداخلي لتنظيم داعش".

وقُتل البغدادي في عملية إنزال جوي أمريكية في أكتوبر/تشرين الأول 2019، في ريف محافظة إدلب شمالي سوريا، وكان العراق أعلن عام 2017 تحقيق النصر على داعش الإرهابي باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تُقدَّر بنحو ثلث مساحة البلاد واجتاحها التنظيم صيف 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us