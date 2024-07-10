وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن قواتها عززت مواقعها في محاور عدة وتمكنت من صدّ عديد من الهجمات، مشيرة إلى أنه جرى تدمير آليات عسكرية، من بينها مدافع ودبابات و55 مسيرة قتالية، إضافة إلى تدمير مستودعات للذخيرة، وأخرى لتخزين وتجميع القوارب المسيرة.

من جانبها، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت، الليلة الماضية، 5 صواريخ و20 طائرة مسيرة، استهدفت أساساً البنية التحتية لميناء أوديسا ومنشأة للطاقة في شمال غرب البلاد.

وتمكنت القوات الجوية الأوكرانية من إسقاط 14 من أصل 20 طائرة مسيرة في الهجوم. كما منعت 3 من 4 صواريخ روسية، من بلوغ أهدافها.

بدوره، قال حاكم منطقة أوديسا أوليه كيبر، إن سائق شاحنة وحارس أمن قتلا، بينما أصيب بحار آخر، خلال الهجوم الصاروخي على المدينة.

وقالت شركة "يوكرينرجو" المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا، إن طائرات مسيرة دمرت منشأة للطاقة في منطقة ريفنا في شمال غرب البلاد، ما أدى لاندلاع حريق. وأضافت الشركة بأن الهجوم تسبب في انقطاع مؤقت للكهرباء في المنطقة.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وضمَّت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانبٍ واحد أُجري في مارس/ آذار 2014.