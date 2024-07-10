سياسة
3 دقيقة قراءة
قصف إسرائيلي بغزة يقتل نحو 30 نازحاً تجمّعوا لمشاهدة مباراة كرة قدم
استشهد أكثر من 29 فلسطينياً، مساء أمس الثلاثاء، جراء سقوط صاروخ إسرائيلي على مخيم لنازحين تجمّعوا لمشاهدة مباراة كرة قدم بخان يونس، حسبما أفاد اليوم الأربعاء، مسؤولون محليون وشهود عيان.
قصف إسرائيلي بغزة يقتل نحو 30 نازحاً تجمّعوا لمشاهدة مباراة كرة قدم
ذوو شهداء قتلوا بقصف إسرائيلي على مخيم لنازحين تجمعوا لمشاهدة مباراة كرة قدم / صورة: Reuters
10 يوليو 2024

وقال مسؤولون فلسطينيون إن 29 على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، استشهدوا في الضربة التي وقعت لدى تجمع من يريدون مشاهدة المباراة في فناء مدرسة في عبسان شرقي خان يونس.

وقالت الشابة غزال ناصر في عبسان "كنا قاعدين طبيعي والناس بتجري وبتلعب، وكانت الناس بتشتري وبتبيع. فجأة، ومن دون صوت طيران ولا فيه صوت أي حاجة، الصاروخ نزل علينا، كلهم قعدوا يجروا، فتحت الغرفة طلعت شظية، خفت أنا سكرت الباب وطلعت. فكرت أن أخوالي هنا كلهم، فطبعاً مكانش ولا حدا الحمد لله، كانوا بيحضروا مباراة وفيه إصابات وشهدا، يعني شفت حدث الناس مرميين متفتتين... ودم".

بينما أكدت أسماء قديح التي فقدت بعض أقاربها في الهجوم "إحنا كنا بعد العصر قاعدين، فجأة انضرب صاروخ... والمدارس مكتظة بالسكان والشارع مليان، فجأة أجا الصاروخ ودمر كل المكان". وتابعت قائلة: "كلهم جثث، أشلاء تطايرت، وجثث تطايرت في الهوا" وأضافت أن الأمر عصي على الوصف".

من جهته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "يراجع تقارير عن إصابة مدنيين"، مدعياً أن "الواقعة حدثت عندما استهدف بذخيرة دقيقة مقاتلاً من حماس شارك في هجوم السابع من أكتوبر". ولم يرد بعد على طلب للتعليق على ما إذا كان على دراية وقت الضربة بأن مباراة لكرة القدم تعرض هناك.

وفي مستشفى ناصر القريب، ودع عشرات الفلسطينيين أحباءهم قبل مراسم جنازاتهم ثم مواراتهم الثرى.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومها في شمال ووسط القطاع، اليوم الأربعاء، وعمقت توغلها في منطقتين بمدينة غزة. وقال سكان إن الجنود أجروا عمليات تفتيش ومداهمة من منزل إلى آخر في بعض المناطق كما قصفت الدبابات الإسرائيلية عدداً من المنازل.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمّرة على غزة، أسفرت عن أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us