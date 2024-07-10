سياسة
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وزيرا خارجية مصر والأردن يؤكدان إدانة العدوان على غزة ورفض خطط التهجير
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، استمرار بلاده بالضغط من أجل التحرك بجدية لوقف إطلاق النار وإدانة العدوان الإسرائيلي على غزة.
وزيرا خارجية مصر والأردن يؤكدان إدانة العدوان على غزة ورفض خطط التهجير
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يؤكد بمؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي أن بلاده مستمرة بالضغط من أجل التحرك بجدية لوقف إطلاق النار في غزة/ صورة : (الخارجية المصرية) / Others
10 يوليو 2024

وقال عبد العاطي في المؤتمر، الذي عُقد اليوم الأربعاء "نرفض محاولات فرض سياسة الأمر الواقع وتهجير الفلسطينيين تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية". مشدداً على أن بلاده لن تقبل بـ"السيطرة الإسرائيلية الكاملة على معبر رفح وعرقلة وصول المساعدات إلى قطاع غزة".

وفي 7 مايو/أيار الماضي، استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر؛ ما أعاق إخراج جرحى لتلقي العلاج، وكذلك عملية إدخال المساعدات الإنسانية.

وبدوره، قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، في المؤتمر الصحفي، إن تهجير الفلسطينيين داخل أراضيهم وخارجها "خط أحمر" لعمان والقاهرة، مشيراً إلى أن "إسرائيل ارتكبت جرائم حرب غير مسبوقة في التاريخ الحديث"، ولفت إلى وقوف بلاده إلى جانب مصر "في مطالبتها بضرورة خروج القوات الإسرائيلية من معبر رفح حتى تتدفق المساعدات إلى قطاع غزة".

وشدد على أهمية تحرك المجتمع الدولي واتخاذ إجراءات حقيقية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مبيناً أنه لا مبرر لهذا العجز في تنفيذ القانون الدولي، وخاصةً في ظل الأوضاع التي تزداد سوءاً كل يوم في القطاع. وأردف: "إسرائيل لم تحول غزة إلى مقبرة للأطفال، بل إلى مقبرة للقانون الدولي والقيم الإنسانية المشتركة".

واعتبر المسؤول الأردني أن "الاحتلال يسعى إلى تصفية وكالة الأونروا وإلغاء قضية اللاجئين"، مشدداً على أن الأردن "يرفض أي مقاربة لما يسمى اليوم التالي (للحرب)، لا تأخذ بعين الاعتبار أن غزة جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وفي السياق ذاته، أعرب الوزيران عن تخوفهما من توسع الحرب واتجاه المنطقة إلى "حرب إقليمية شاملة"، إذ شدّد الوزير الأردني على ضرورة الحفاظ على أمن لبنان واستقراره.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله" مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني، وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربها على قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي
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