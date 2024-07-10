سياسة
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إعلام عبري: نتنياهو تعمّد إفشال اتفاقات التبادل كي لا تسقط حكومته
اتهمت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعمّد إفشال اتفاقيات تبادل الأسرى ووقف إطلاق نار في غزة، عبر "التلاعب بمعلومات استخباراتية حساسة وسرية"، وذلك لمنع سقوط حكومته.
إعلام عبري: نتنياهو تعمّد إفشال اتفاقات التبادل كي لا تسقط حكومته
متظاهرون إسرائيليون ينددون بسياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تل أبيب في 6 يوليو/تموز 2024 / صورة: AFP
10 يوليو 2024

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها: "النصف الأخير من العام الذي تفاوضت فيه إسرائيل على الخطوط العريضة لعودة المختطفين المتبقين في قطاع غزة، كان مملوءاً بالآمال التي تبددت واحداً تلو الآخر"، مضيفة "أثارت حماس الصعوبات، وأحبط نتنياهو مراراً وتكراراً تقدّم المحادثات، وخاصة عندما وصلت إلى لحظات حاسمة".

ووفق الصحيفة، "يرجع ذلك إلى تقييم نتنياهو بأن الموافقة على صفقة الرهائن ستؤدي على الأرجح إلى حل حكومته، وهو الأمر الذي يسعى إلى منعه بأي ثمن"، مؤكدة "شهد كبار المسؤولين الأمنيين الذين تحدثوا إلى هآرتس، أنه من أجل إفشال المفاوضات، اعتمد نتنياهو على معلومات استخباراتية حساسة وسرية، واستغلها بشكل متلاعب"، وانتهت إلى أن " نتنياهو أفشل بشكل منهجي مفاوضات إعادة المختطفين".

ومنذ أشهر، تتهم المعارضة نتنياهو بإفشال المفاوضات واتباع سياسات تخدم مصالحه الخاصة، ولا سيما الاستمرار في منصبه، والفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة، وخاصة القضاء على قدرات حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.

في المقابل، يرفض نتنياهو هذه الاتهامات، كما يرفض الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة، ويدّعي أن من شأنها "شلّ الدولة" وتجميد المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 أشهر.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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